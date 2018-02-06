به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور در مسجد عابدینیه سمنان در حاشیه دیدار مردمی و اقامه نماز، با آیت‌الله شاهچراغی نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان و امام‌جمعه مرکز استان دیدار و گفتگو کرد.

آیت‌الله شاهچراغی در این دیدار کوتاه بر ضرورت تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید تأکید کرد و گفت: باید با همه توان به سمت تحقق این اهداف گام برداریم چراکه نسخه شفابخش ما اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با درایتی که همیشه در ایشان سراغ است، شعار سال۹۶ را به گونه ارائه کردند که نیاز جامعه در حوزه اشتغال و توسعه تولید داخلی مدنظر مسئولان باشد و خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته که البته باید تلاشمان را بیشتر کنیم.

امام‌جمعه سمنان همچنین بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و اشتغال در استان سمنان نیز تأکید کرد و گفت: این استان ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه تولید، نیروی انسانی و منابع دارد که دولتمردان باید این ظرفیت‌ها را در اجرای طرح‌ها در نظر بگیرند.

آیت‌الله شاهچراغی خدمت به مردم را نعمت انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: باید مسئولان قدردان فرصت خدمت به مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند چراکه فرصت نصیب هرکسی نخواهد شد.