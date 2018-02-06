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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

وزیر اقتصاد با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان دیدار کرد

وزیر اقتصاد با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان دیدار کرد

سمنان - مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم در ادامه سفر یک‌روزه خود به استان سمنان با آیت‌الله شاهچراغی نماینده ولی‌فقیه در این استان دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور در مسجد عابدینیه سمنان در حاشیه دیدار مردمی و اقامه نماز، با آیت‌الله شاهچراغی نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان و امام‌جمعه مرکز استان دیدار و گفتگو کرد.

آیت‌الله شاهچراغی در این دیدار کوتاه بر ضرورت تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید تأکید کرد و گفت: باید با همه توان به سمت تحقق این اهداف گام برداریم چراکه نسخه شفابخش ما اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با درایتی که همیشه در ایشان سراغ است، شعار سال۹۶ را به گونه ارائه کردند که نیاز جامعه در حوزه اشتغال و توسعه تولید داخلی مدنظر مسئولان باشد و خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته که البته باید تلاشمان را بیشتر کنیم.

امام‌جمعه سمنان همچنین بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و اشتغال در استان سمنان نیز تأکید کرد و گفت: این استان ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه تولید، نیروی انسانی و منابع دارد که دولتمردان باید این ظرفیت‌ها را در اجرای طرح‌ها در نظر بگیرند.

آیت‌الله شاهچراغی خدمت به مردم را نعمت انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: باید مسئولان قدردان فرصت خدمت به مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند چراکه فرصت نصیب هرکسی نخواهد شد.

کد مطلب 4220983

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