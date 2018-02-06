به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم تجلیل از پدیدآورندگان حماسه ۱۹ بهمن ۵۷ اظهار داشت: برخلاف تصور برخی‌ها که می گویند امروز ارتش مکتبی نشده، ارتش از گذشته مکتبی بوده است؛ از این رو نباید فکر کنند که کسی آمده و ارتش را مکتبی کرده زیرا این‌ها دنبال بستری جهت اثبات مکتبی بودن خود بودند که ۱۹ بهمن ۵۷ این فرصت را فراهم کرد تا مکتبی بودن‌شان را نمایان سازند.

وی افزود: البته این نکته را هم باید عنوان کرد که آن زمان هم در سران و هم در بدنه ارتش، انسان‌های معتقد به مرجعیت وجود داشت، مانند سپهبد قرنی که نظیر او کم نبودند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بیان داشت: نیروی هوایی شاهکاری که کرد این بود که زودتر از دیگران میزان عشق خود را به ولایت نشان داد؛ در واقع با این بیعت آسمانی خود با رهبر کبیر انقلاب، خدایی بودن خود را به جهانیان نشان دادند، لذا از همان روز کمر رژیم ستم‌شاهی شکسته شد.

وی خاطرنشان کرد: البته بیعت کردن هر چند مهم است اما پای‌بندی به آن مهم‌تر است؛ خوشبختانه در طول انقلاب اسلامی چه در دوران دفاع مقدس، چه در دوران سازندگی و چه در دوران پس از آن در هر صحنه‌ای که لازم بوده نیروی هوایی الهی ارتش نشان داده که سر قول خود ایستاده و در همه این صحنه‌ها حاضر بوده که سند زنده این سخن کارنامه درخشان نیروی هوایی در دفاع مقدس است.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان گفت: دشمن بداند که آرزوی پیمان شکنی مردان خدا با ولی امر مسلمین را فقط به گور می‌برد.