افتتاح مرکز تماس سراسری- تخصصی آسیاتک در شهر یزد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری‌ مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال داده ای آسیاتک، در این مراسم که تعداد ۹۸۶ پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد افتتاح شد، جواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات، محمود زمانی‌قمی استاندار استان یزد و جمعی از مقامات کشوری و استانی به همراه یوسفی‌زاده مدیرعامل شرکت آسیاتک حضور داشتند.

جواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات، طی سخنانی ضمن اشاره به اهمیت بالای اشتغالزایی در بحث صنعت ICT و استارت آپ‌ها، توسعه در این بخش را موجب توسعه در مباحث اقتصادی، بهداشتی و کشاورزی دانست. آذری‌جهرمی با بیان اینکه تنها در یکی از ۲۶ طرح ICT مورد بهره‌برداری در شهر یزد بیش از ۲۵۰ نفر مشغول به کار شده‌اند، نقش این بخش در توسعه اشتغال کشور را بسیار مهم توصیف کرد.

وی با بیان اینکه در گذشته شاخص صنعت ICT در افزایش ضریب برخورداری خانوارها از تلفن ثابت بود، اکنون این شاخص در توسعه شهر هوشمند تعریف می شود.

وزیر ارتباطات با بیان این مهم که اکنون زیر ساخت‌ها برای توسعه کامل شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک فراهم است، گام بعدی را ایجاد ساختار و تحول در نظام اداری کشور دانست.

مرکز تماس سراسری – تخصصی شرکت آسیاتک در شهر یزد با سرمایه‌گذاری نزدیک به ده میلیارد ریال و با حمایت‌های اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و دانشگاه‌یزد در فضای زیر بنایی بالغ بر ۶۰۰ متر مربع برقرار شده و با افتتاح آن اکنون بیش از ۲۶۰ نفر در این پروژه مشغول به کار هستند. همچنین این مرکز ظرفیت افزایش بیش از ۵۰۰ نفر پرسنل را دارد.

مرکز تماس شرکت آسیاتک در شهر یزد در درون دانشگاه سراسری این شهر قرار گرفته و در جهت بهبود کیفیت و کمیت خدمت‌رسانی به مشترکین، پاسخگوی کاربران این شرکت در سراسر کشور خواهد بود.