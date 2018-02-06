  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۵

نگاهی به مقدماتی فوتسال آسیا؛

تیم گمنام با یک ایرانی شگفتی‌ساز شد/ ایران به فینال زودرس رسید

تیم گمنام با یک ایرانی شگفتی‌ساز شد/ ایران به فینال زودرس رسید

مرحله مقدماتی فوتسال جام ملت‌های آسیا به اتمام رسید و تیم ملی ایران با صعود به مرحله یک چهارم نهایی به تیم تایلند رسید تا فینال زودرس این رقابت‌ها شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی فوتسال جام ملتهای آسیا که به میزبانی چین تایپه برگزار می شود، امروز سه شنبه به اتمام رسید و از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. تیم ملی ایران که در گروه سوم قرار داشت، با کسب سه برد مقابل میانمار، چین و عراق به عنوان صدرنشین به مرحله بعد رفت و حریف تایلند شد.

تیم چین تایپه میزبان این مسابقات هم در همین مرحله حذف شد و از راهیابی به مراحل بالاتر بازماند. تیم ملی لبنان نیز که در فوتسال آسیا جزو تیم های در حال توسعه است با شهاب سفال منش مربی ایرانی خود شگفتی ساز شد و به مرحله بعدی راه یافت. 

از گروه اول ویتنام و بحرین، از گروه دوم ژاپن و ازبکستان، از گروه سوم ایران و عراق و از گروه چهارم تایلند به همراه لبنان صعود کردند. جدول رده بندی و نتایج کامل مرحله گروهی جام ملتهای آسیا به این شرح است:

گروه A
۱- ویتنام ۶ امتیاز
۲- بحرین ۴ امتیاز
۳- چین تایپه ۴ امتیاز
۴- مالزی ۳ امتیاز

* ویتنام یک - مالزی ۲
* چین تایپه ۲  - بحرین ۲

* بحرین یک - ویتنام ۲
* مالزی ۴ - چین تایپه ۵

* چین تایپه یک - ویتنام ۳
مالزی یک - بحرین ۳

گروه B
۱- ژاپن ۹ امتیاز
۲- ازبکستان ۶ امتیاز
۳- تاجیکستان ۳ امتیاز
کره جنوبی صفر امتیاز

* ازبکستان ۱۳ - کره جنوبی ۲
* ژاپن ۴ - تاجیکستان ۲

* تاجیکستان ۲ - ازبکستان ۴
* کره جنوبی ۲ - ژاپن ۵

* ازبکستان ۲ - ژاپن ۴
* تاجیکستان ۷ - کره جنوبی صفر

گروه C
۱- ایران ۹ امتیاز
۲- عراق ۶ امتیاز
۳- چین ۳ امتیاز
۴- میانمار صفر امتیاز

* عراق ۴ - ویتنام ۲
* ایران ۱۴ - میانمار صفر

* میانمار ۲ - عراق ۳
* چین یک - ایران ۱۱

* ایران ۵ - عراق ۳
* چین ۵ - میانمار ۳

گروه D
۱- لبنان ۷ امتیاز
۲- تایلند ۶ امتیاز
۳- قرقیزستان ۴ امتیاز
۴- اردن صفر امتیاز

* قرقیزستان ۲ - لبنان ۲
* تایلند ۵ - اردن یک

* اردن یک - قرقیزستان ۳
* لبنان ۵ - تایلند ۲ 

* تایلند ۸ - قرقیزستان یک
* لبنان ۲ - اردن یک

برنامه مرحله یک چهارم نهایی هم که روز پنجشنبه برگزار می شود به این ترتیب است:

* ایران - تایلند
* ازبکستان - ویتنام

* لبنان - عراق
* ژاپن بحرین

تیم ملی فوتسال ایران در صورت شکست دادن تایلند به مصاف برنده دیدار ازبکستان و ویتنام می رود.

کد مطلب 4221304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها