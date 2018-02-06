به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی فوتسال جام ملتهای آسیا که به میزبانی چین تایپه برگزار می شود، امروز سه شنبه به اتمام رسید و از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. تیم ملی ایران که در گروه سوم قرار داشت، با کسب سه برد مقابل میانمار، چین و عراق به عنوان صدرنشین به مرحله بعد رفت و حریف تایلند شد.
تیم چین تایپه میزبان این مسابقات هم در همین مرحله حذف شد و از راهیابی به مراحل بالاتر بازماند. تیم ملی لبنان نیز که در فوتسال آسیا جزو تیم های در حال توسعه است با شهاب سفال منش مربی ایرانی خود شگفتی ساز شد و به مرحله بعدی راه یافت.
از گروه اول ویتنام و بحرین، از گروه دوم ژاپن و ازبکستان، از گروه سوم ایران و عراق و از گروه چهارم تایلند به همراه لبنان صعود کردند. جدول رده بندی و نتایج کامل مرحله گروهی جام ملتهای آسیا به این شرح است:
گروه A
۱- ویتنام ۶ امتیاز
۲- بحرین ۴ امتیاز
۳- چین تایپه ۴ امتیاز
۴- مالزی ۳ امتیاز
* ویتنام یک - مالزی ۲
* چین تایپه ۲ - بحرین ۲
* بحرین یک - ویتنام ۲
* مالزی ۴ - چین تایپه ۵
* چین تایپه یک - ویتنام ۳
مالزی یک - بحرین ۳
گروه B
۱- ژاپن ۹ امتیاز
۲- ازبکستان ۶ امتیاز
۳- تاجیکستان ۳ امتیاز
کره جنوبی صفر امتیاز
* ازبکستان ۱۳ - کره جنوبی ۲
* ژاپن ۴ - تاجیکستان ۲
* تاجیکستان ۲ - ازبکستان ۴
* کره جنوبی ۲ - ژاپن ۵
* ازبکستان ۲ - ژاپن ۴
* تاجیکستان ۷ - کره جنوبی صفر
گروه C
۱- ایران ۹ امتیاز
۲- عراق ۶ امتیاز
۳- چین ۳ امتیاز
۴- میانمار صفر امتیاز
* عراق ۴ - ویتنام ۲
* ایران ۱۴ - میانمار صفر
* میانمار ۲ - عراق ۳
* چین یک - ایران ۱۱
* ایران ۵ - عراق ۳
* چین ۵ - میانمار ۳
گروه D
۱- لبنان ۷ امتیاز
۲- تایلند ۶ امتیاز
۳- قرقیزستان ۴ امتیاز
۴- اردن صفر امتیاز
* قرقیزستان ۲ - لبنان ۲
* تایلند ۵ - اردن یک
* اردن یک - قرقیزستان ۳
* لبنان ۵ - تایلند ۲
* تایلند ۸ - قرقیزستان یک
* لبنان ۲ - اردن یک
برنامه مرحله یک چهارم نهایی هم که روز پنجشنبه برگزار می شود به این ترتیب است:
* ایران - تایلند
* ازبکستان - ویتنام
* لبنان - عراق
* ژاپن بحرین
تیم ملی فوتسال ایران در صورت شکست دادن تایلند به مصاف برنده دیدار ازبکستان و ویتنام می رود.
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