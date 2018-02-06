به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی فوتسال جام ملتهای آسیا که به میزبانی چین تایپه برگزار می شود، امروز سه شنبه به اتمام رسید و از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. تیم ملی ایران که در گروه سوم قرار داشت، با کسب سه برد مقابل میانمار، چین و عراق به عنوان صدرنشین به مرحله بعد رفت و حریف تایلند شد.

تیم چین تایپه میزبان این مسابقات هم در همین مرحله حذف شد و از راهیابی به مراحل بالاتر بازماند. تیم ملی لبنان نیز که در فوتسال آسیا جزو تیم های در حال توسعه است با شهاب سفال منش مربی ایرانی خود شگفتی ساز شد و به مرحله بعدی راه یافت.

از گروه اول ویتنام و بحرین، از گروه دوم ژاپن و ازبکستان، از گروه سوم ایران و عراق و از گروه چهارم تایلند به همراه لبنان صعود کردند. جدول رده بندی و نتایج کامل مرحله گروهی جام ملتهای آسیا به این شرح است:

گروه A

۱- ویتنام ۶ امتیاز

۲- بحرین ۴ امتیاز

۳- چین تایپه ۴ امتیاز

۴- مالزی ۳ امتیاز

* ویتنام یک - مالزی ۲

* چین تایپه ۲ - بحرین ۲

* بحرین یک - ویتنام ۲

* مالزی ۴ - چین تایپه ۵

* چین تایپه یک - ویتنام ۳

مالزی یک - بحرین ۳

گروه B

۱- ژاپن ۹ امتیاز

۲- ازبکستان ۶ امتیاز

۳- تاجیکستان ۳ امتیاز

کره جنوبی صفر امتیاز

* ازبکستان ۱۳ - کره جنوبی ۲

* ژاپن ۴ - تاجیکستان ۲

* تاجیکستان ۲ - ازبکستان ۴

* کره جنوبی ۲ - ژاپن ۵

* ازبکستان ۲ - ژاپن ۴

* تاجیکستان ۷ - کره جنوبی صفر

گروه C

۱- ایران ۹ امتیاز

۲- عراق ۶ امتیاز

۳- چین ۳ امتیاز

۴- میانمار صفر امتیاز

* عراق ۴ - ویتنام ۲

* ایران ۱۴ - میانمار صفر

* میانمار ۲ - عراق ۳

* چین یک - ایران ۱۱

* ایران ۵ - عراق ۳

* چین ۵ - میانمار ۳

گروه D

۱- لبنان ۷ امتیاز

۲- تایلند ۶ امتیاز

۳- قرقیزستان ۴ امتیاز

۴- اردن صفر امتیاز

* قرقیزستان ۲ - لبنان ۲

* تایلند ۵ - اردن یک

* اردن یک - قرقیزستان ۳

* لبنان ۵ - تایلند ۲

* تایلند ۸ - قرقیزستان یک

* لبنان ۲ - اردن یک

برنامه مرحله یک چهارم نهایی هم که روز پنجشنبه برگزار می شود به این ترتیب است:

* ایران - تایلند

* ازبکستان - ویتنام

* لبنان - عراق

* ژاپن بحرین

تیم ملی فوتسال ایران در صورت شکست دادن تایلند به مصاف برنده دیدار ازبکستان و ویتنام می رود.