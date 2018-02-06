به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، عبدالرضا نوروزی از متلاشی شدن صنعت لوح های فشرده و شبکه نمایش خانگی به دلیل سیاست دولت در صدور مجوز برای تلویزیون اینترنتی و ویدئوهای درخواستی خبر داد.

رئیس اتحادیه صنایع لوح‌های فشرده با اشاره به مشکلاتی مثل تحریم و افزایش نرخ ارز گفت: تبعیض‌های به وجود آمده بین دارندگان مجوز VOD و تولیدکنندگان لوح‌های فشرده شبکه نمایش خانگی در حکم تیر خلاصی است که به تولیدکنندگان شبکه نمایش خانگی و صنعت لوح فشرده کشور زده شده است.

وی ادامه داد: با توجه تبعیض‌هایی که بین تولیدات شبکه نمایش خانگی و VODها شکل گرفته، صنعت شبکه نمایش خانگی که بالای ۲۰ کارخانه فعال در کشور دارد و هریک چندین نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم داشته، در حال متلاشی شدن است.

نائب رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران گفت: صنعت لوح فشرده بیش از ۲۰ سال در ایران قدمت دارد و از سال ۱۳۷۸ با آمدن «سی‌دی» کار خود را در ایران آغاز کرده است و البته پیش از آن هم پیش زمینه آن با آمدن VHS شکل گرفته بود. پس از این اما صنعت لوح فشرده با وارد کردن تکنولوژی‌های DVD۵، DVD۹، DVD۱۰ و بلوری به کشور خدمت‌رسانی کرده است.

وی تاکید کرد: با آمدن اینترنت و پا گرفتن VODها انتظار می‌رفت که وزارت ارشاد امتیازی برای فعالان صنعت نمایش خانگی و لوح فشرده در نظر بگیرد که بتوانند به این حوزه ورود کنند اما تعلل در اعطای مجوز و تغییر دولت مانع این کار شد.

نوروزی اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که VODها فیلم‌های خارجی را با کمترین سانسور و حتی بدون آنکه آنها را خریداری کنند روی سایت‌هایشان می‌گذارند و باتوجه به تعاملات صورت گرفته با اپراتورها، حتی در مواردی دانلود این فیلم‌ها هم رایگان است. این در حالی است که هیچ یک از این امتیازات برای شرکت‌های نمایش خانگی تعریف نشده است. همین موضوع باعث بی‌اعتمادی به صنعت شبکه نمایش خانگی شده و باعث بروز تبعیض و عدم رقابت می‌شود.

وی افزود: دولت به ۵ اپراتور مجوز VOD داده که ۴ مورد آنها دولتی بوده و تنها یک اپراتور به تمام PAPها اختصاص داده شده و قرارداد آنها نیز یک‌طرفه و سنگین است.