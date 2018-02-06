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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۲

امیر رستگاری:

توان تامین نیازهای دریایی را با اعتماد به جوانان داریم

توان تامین نیازهای دریایی را با اعتماد به جوانان داریم

رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با بیان اینکه باید به جوانان و صاحبان شرکت‌های دانش بنیان اعتماد کرد، گفت: این توان را داریم که بسیاری از نیازهای دریایی را در داخل تولید کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ امیر رستگاری رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع امروز در حاشیه رونمایی از ۲ دستاورد جدید وزارت دفاع در مشهد با بیان اینکه ساخت سامانه سیستم رانش شفت متحرک ۱۸۰۰ اسب بخار شناورهای تندرو دریایی، نسبت به سامانه مشابه خارجی در هر سامانه ۲ میلیارد ریال صرفه جویی ارزی دارد، اظهار داشت: این سیستم قدرت مانور و سرعت شناورها را ۳۰ درصد افزایش و مصرف سوخت شناور را ۲۵ درصد کاهش می دهد.

وی تصریح کرد: سامانه شفت متحرک، قابلیت بسیار خوبی در کاهش زمان به اسکی رسیدن قایق های تندرو دارد و جزو سامانه های به روز دنیاست.  

رستگاری رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت: این سیستم فناوری بالایی از نظر طراحی شفت، طراحی پروانه، سامانه متحرک یکپارچه دارد و جزو چند کشور انگشت شماری هستیم که به طراحی این سامانه دست یافته ایم.  

امیر رستگاری با اشاره به رونمایی از سیستم مقابله با خوردگی شناورهای دریایی نیز افزود: سیستم حفاظت کاتدی جریان تزریقی نخستین سیستم حفاظت بدنه است که بوسیله متخصصان داخلی طراحی و ساخته شد.  

وی اظهار کرد: این سیستم ها هوشمند است، قابلیت اطمینان بسیار داشته و با کاربری بسیار آسان نیازی به تنظیمات توسط کاربران ندارد.  

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با بیان اینکه طراحی و ساخت این سیستم ۱۸ ماه به طول انجامید گفت: این سیستم برای انواع شناور و کشتی ها قابل نصب بوده و کنترل دستگاه کاملا دیجتال است و قابلیت اتصال به کامپیوتر کنترل مرکزی، مانیتورینگ و ذخیره سازی اطلاعات را دارد.  

وی ادامه داد: شناورهای نظامی و غیر نظامی با تجهیز به این سیستم می توانند سالها در آبهای شور دریا حرکت کنند بدون اینکه دچار خوردگی شوند و تمام داده های مربوط به خوردگی شناور نیز داخل جعبه سیاه ثبت و کنترل می شود.  

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با اشاره به تجربه ساخت موتورهای «براشلس» که در حوزه شناورهای سطحی و زیرسطحی کاربرد دارند، اظهار داشت: توانستیم مینی موتورهای براشلس را نیز طراحی و تولید کنیم. این موتورها در کولرها و وسایل نقلیه سبک کارآیی دارند و ضمن کاهش مصرف انرژی تا ۳۰ درصد، می‌توانند در بهبود وضعیت آلودگی هوا، به ویژه در کلان‌شهرها موثر باشند.

وی با تاکید بر سطح کیفی بالای این موتور گفت: به گفته شرکت‌های موتورساز این موتورها که در حال تست‌های عملیاتی هستند به لحاظ ریالی و کیفی از مدل‌های چینی بهترند.

امیر رستگاری با بیان اینکه باید به جوانان و صاحبان شرکت‌های دانش بنیان اعتماد کرد و به این عزیزان کار داده شود، گفت: جوانان ما امروز در حوزه‌های مهم دریایی و دانش‌بنیان که پیچیده‌ترین محصولات را دارند، ورود پیدا کرده و تجهیزات بسیار خوبی را طراحی و تولید کرده‌اند.

رئیس سازمان صنایع دریایی خاطرنشان کرد: این توان در کشور ما وجود دارد که بسیاری از نیازهای دریایی را در داخل مرتفع کنیم و اجازه خروج ارز از کشور را ندهیم.

لازم به ذکر است، سامانه سیستم رانش شفت متحرک ۱۸۰۰ اسب بخار برای شناورهای تندرو دریایی و سیستم حفاظت کاتدی جریان تزریقی امروز سه شنبه با حضور جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در مشهد رونمایی شد.  

کد مطلب 4221314
هادی رضایی

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