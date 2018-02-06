توان تامین نیازهای دریایی را با اعتماد به جوانان داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ امیر رستگاری رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع امروز در حاشیه رونمایی از ۲ دستاورد جدید وزارت دفاع در مشهد با بیان اینکه ساخت سامانه سیستم رانش شفت متحرک ۱۸۰۰ اسب بخار شناورهای تندرو دریایی، نسبت به سامانه مشابه خارجی در هر سامانه ۲ میلیارد ریال صرفه جویی ارزی دارد، اظهار داشت: این سیستم قدرت مانور و سرعت شناورها را ۳۰ درصد افزایش و مصرف سوخت شناور را ۲۵ درصد کاهش می دهد.

وی تصریح کرد: سامانه شفت متحرک، قابلیت بسیار خوبی در کاهش زمان به اسکی رسیدن قایق های تندرو دارد و جزو سامانه های به روز دنیاست.

رستگاری رییس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت: این سیستم فناوری بالایی از نظر طراحی شفت، طراحی پروانه، سامانه متحرک یکپارچه دارد و جزو چند کشور انگشت شماری هستیم که به طراحی این سامانه دست یافته ایم.

امیر رستگاری با اشاره به رونمایی از سیستم مقابله با خوردگی شناورهای دریایی نیز افزود: سیستم حفاظت کاتدی جریان تزریقی نخستین سیستم حفاظت بدنه است که بوسیله متخصصان داخلی طراحی و ساخته شد.

وی اظهار کرد: این سیستم ها هوشمند است، قابلیت اطمینان بسیار داشته و با کاربری بسیار آسان نیازی به تنظیمات توسط کاربران ندارد.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با بیان اینکه طراحی و ساخت این سیستم ۱۸ ماه به طول انجامید گفت: این سیستم برای انواع شناور و کشتی ها قابل نصب بوده و کنترل دستگاه کاملا دیجتال است و قابلیت اتصال به کامپیوتر کنترل مرکزی، مانیتورینگ و ذخیره سازی اطلاعات را دارد.

وی ادامه داد: شناورهای نظامی و غیر نظامی با تجهیز به این سیستم می توانند سالها در آبهای شور دریا حرکت کنند بدون اینکه دچار خوردگی شوند و تمام داده های مربوط به خوردگی شناور نیز داخل جعبه سیاه ثبت و کنترل می شود.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با اشاره به تجربه ساخت موتورهای «براشلس» که در حوزه شناورهای سطحی و زیرسطحی کاربرد دارند، اظهار داشت: توانستیم مینی موتورهای براشلس را نیز طراحی و تولید کنیم. این موتورها در کولرها و وسایل نقلیه سبک کارآیی دارند و ضمن کاهش مصرف انرژی تا ۳۰ درصد، می‌توانند در بهبود وضعیت آلودگی هوا، به ویژه در کلان‌شهرها موثر باشند.

وی با تاکید بر سطح کیفی بالای این موتور گفت: به گفته شرکت‌های موتورساز این موتورها که در حال تست‌های عملیاتی هستند به لحاظ ریالی و کیفی از مدل‌های چینی بهترند.

امیر رستگاری با بیان اینکه باید به جوانان و صاحبان شرکت‌های دانش بنیان اعتماد کرد و به این عزیزان کار داده شود، گفت: جوانان ما امروز در حوزه‌های مهم دریایی و دانش‌بنیان که پیچیده‌ترین محصولات را دارند، ورود پیدا کرده و تجهیزات بسیار خوبی را طراحی و تولید کرده‌اند.

رئیس سازمان صنایع دریایی خاطرنشان کرد: این توان در کشور ما وجود دارد که بسیاری از نیازهای دریایی را در داخل مرتفع کنیم و اجازه خروج ارز از کشور را ندهیم.

لازم به ذکر است، سامانه سیستم رانش شفت متحرک ۱۸۰۰ اسب بخار برای شناورهای تندرو دریایی و سیستم حفاظت کاتدی جریان تزریقی امروز سه شنبه با حضور جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در مشهد رونمایی شد.