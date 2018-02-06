سیستم کنترل دور الکتروموتورهای ولتاژ متوسط رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، دانش فنی تکنولوژی مبدل های چندسطحی صنعتی برای کنترل الکتروموتورهای به کار رفته در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت سیمان، صنایع نیروگاهی، صنعت حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهری، صنایع فلزی و ... که پیش از این در دست معدود شرکت‎های بزرگ خارجی نظیر SIEMENS و ABB بود با تلاش محققان جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت حاصل شد.

امکان کنترل دور در موتورهای الکتریکی در حال بهره برداری در صنعت مزیت فوق العاده ای است که علاوه بر کنترل دقیق فرآیند بهره وری انرژی بسیار بالایی را در پی دارد.

در این طرح هدف اصلی «دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت سیستم کنترل دور موتورهای ولتاژ متوسط توان بالا ( ۶ کیلو ولت و ۱۵۰۰ کیلو وات )» مورد نیاز در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ... با حمایت و همکاری بخش پژوهش و فناوری شرکت خطوط لوله ومخابرات بود.

این طرح با موفقیت انجام و نمونه صنعتی ساخته شده در سایت کارفرما نصب و در حال بهره برداری است. ساخت این نوع مبدل‎ها در دنیا در انحصار چند شرکت چند ملیتی است که به علت مصارف دوگانه این نوع سیستم کنترل‎ها و محدودیت‎های تحریمی کشور در اختیار ایران و صنایع مربوطه قرار نمی گرفت. با دانش به‎دست آمده در این طرح هم اکنون جهاددانشگاهی توانایی ساخت مبدل‎های کنترل دور موتورهای الکتریکی تا توان پنج مگاوات به صورت ماژولار را پیدا کرده است.

این پروژه در شاخه برق، الکترونیک و کنترل از فناوری‌های نوین است که در آن با موتورهای الکتریکی با توان و ولتاژ بالا، پردازنده‌های سریع نوع DSP، کلیدهای الکترونیک قدرت جدید مانند IGBT ولتاژ بالا و ایزولاسیون فیبر نوری سر و کار دارد.

این مراسم با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی، حبیب الله بیطرف معاون امور مهندسی وزیر نفت و صادق آبادی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد این دستاورد ارزشمند جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت رسما در مدار خطوط انتقال قرار گرفت.