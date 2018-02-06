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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۷

به مناسبت دهه فجر؛

فیلم کوتاه «دیوار » در رشت رونمایی شد

فیلم کوتاه «دیوار » در رشت رونمایی شد

رشت- فیلم کوتاه «دیوار» با روایتی کوتاه از وقایع تاریخی ایران اسلامی به مناسبت دهه مبارک فجر و با حضور مسئولان در رشت رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی فیلم کوتاه «دیوار» ظهر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام مجتبی اشجری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان، مسعود زین‌العابدین معاون برادران اتحادیه انجمن‌های اسلامی، یاسر تقوی رئیس انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان گیلان و عوامل این فیلم  در رشت برگزار شد.

فیلم‌ کوتاه «دیوار» روایتی کوتاه از تاریخ وقایع کلی ایران اسلامی و داستان ها حول محور شخصیت اصلی داستان یعنی دیواری‌ که نوشته های مختلفی با توجه به دهه ها و اتفاقات متفاوت بر روی آن حک می شود و آخرین نوشته  روی آن، شعار (ما تا آخر ایستاده ایم) می باشد، است.

این اثر در ۱۲ دقیقه، ۹ پلان و به همت هنرمندان جوان استان گیلان به کارگردانی و نویسندگی‌ «مجتبی حاذق» و تهیه‌کنندگی «مهدی بدوی» تهیه و ساخته شده است.

این فیلم به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی استان گیلان امروز طی مراسمی به مناسبت دهه مبارک فجر رونمایی شد.

در پایان این مراسم از عوامل و دست‌اندرکاران این فیلم تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 4221362

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