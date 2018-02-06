حضور همه جانبه اعضای شورا در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در آغاز چهل و چهارمین جلسه شورا و با اشاره به در پیش بودن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در آستانه سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و اقشار مختلف مردم، برای گرامیداشت این حماسه ماندگار با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، یاد شهیدان انقلاب و مجاهدان راه استقلال و آزادی کشور را زنده می کنند.

وی ادامه داد: در ماههای اخیر شاهد بودیم موج سنگینی از تبلیغات در رسانه های بیگانه برای ایجاد یاس و القای ناامیدی به مردم و جدا کردن آنها از انقلاب ایجاد شده است که البته پدیده جدیدی نیست اما بدلیل شرایط اقتصادی وبرخی نارضایتی های اجتماعی، این موج سنگین تر از گذشته شده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران، افزود :ملت ایران، انقلاب را متعلق به خود می دانند و عملکرد واشتباهات و کاستی های برخی دستگاهها ومسئولان عامل بی تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت خود و تنها گذاشتن ایران در برابر تهدیدات نخواهد شد.

محسن هاشمی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی متعلق به مردم است و نه مسئولان، و مسئولان اگر اعتبار و آبرویی دارند آن را از مردم وام گرفته اند، از ابتدای انقلاب مسئولان ارشد نظام بویژه امام خمینی و یاران نزدیکشان همچون شهیدان مطهری، بهشتی، باهنر، رجایی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و مقام معظم رهبری همواره بر نقش بی بدیل مردم در نظام تاکید داشته اند و هرگاه مسئولی با قصور وتقصیر نسبت به مردم، قصد استفاده شخصی وجناحی از انقلاب و نظام را داشته است، سرانجام توسط دریایی بیکران ملت ایران تصفیه شده و همچون کفی از امواج زلال مردم، جدا گردیده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان اعلام کرد: اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش روز ۲۲ بهمن ماه، همراه سایر اقشار مردم خونگرم وشریف تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه شرکت می کنند تا با تجدید عهد با شهدا و امام شهدا، بار دیگر همراهی خود با ایران اسلامی را در برابر همه تهدیدات پیمان ببندند.