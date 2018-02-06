کشف کامیون مملو از مواد انفجاری در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، سازمان امنیت ملی افغانستان امروز سه شنبه از کشف یک خودرو مملو از مواد انفجاری در کابل پایتخت این کشور خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت ملی افغانستان اعلام شده است که دو تُن مواد انفجاری به شکل ماهرانه ای در یک دستگاه کامیون جاسازی شده بود.

این خودرو در ناحیه هشتم شهر کابل کشف شده است.

بر اساس اعلام سازمان امنیت ملی افغانستان، تروریست ها قصد داشتند این مواد را به ولایت پروان منتقل و از آن برای ساخت جلیقه‌ های انتحاری و مین‌ های کنار جاده‌ ای استفاده نمایند.

کشف این خودرو بزرگ مملو از مواد انفجاری پس از آن صورت می‌ گیرد که شهر کابل در چند هفته اخیر شاهد حملات مرگباری بوده است.