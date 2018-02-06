به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، دادگاهی در انگلیس درخواست «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس برای صدور قرار منع تعقیب را رد کرد.

بر اساس حکم صادره از سوی این دادگاه، قرار بازداشت آسانژ بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس کماکان به قوّت خود باقی است و لذا در صورتیکه وی از ساختمان سفارتخانه اکوادور در لندن خارج شود بازداشت خواهد شد.

این در حالیست که آسانژ حدود 5 سال است که در ساختمان سفارتخانه اکوادور در لندن حضور دارد.

بر اساس اعلام این رسانه، پرونده «جولیان آسانژ» در سوئد مختومه اعلام شده اما انگلیس او را به دلیل نقض قرار وثیقه در مدت بازداشت همچنان تحت تعقیب می‌داند.