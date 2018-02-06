به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که پس از پایان دوران فوتبالش مربیگری را با پشت سر گذاشتن دوره B آغاز کرده است، در همین ابتدا جا پای برخی مربیان پرحاشیه گذاشته و به جای اینکه تمرکزش روی مسائل فنی باشد مدام در حال پست گذاشتن و ایجاد درگیری با مسئولان فدراسیون فوتبال و البته عادل فردوسی پور است.

کریمی که در دوره فوتبال بازیکن خوب و تاثیرگذاری بود، حالا به یک مربی جنجالی و بی تدبیر تبدیل شده است که هر اظهار نظری را منتشر می کند و به هرکسی که می خواهد توهین می کند.

به دنبال اظهارات اخیر او مهدی تاج از طریق وکیلش از وی شکایت کرده است و شنیده های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی افراد دیگر که از سوی وی متهم شده اند نیز شکایت هایشان را بزودی اعلام خواهند کرد.

در تازه ترین شکایت وکیل مهدی تاج اعلام کرد: بنده هیچ سمتی در فدراسیون فوتبال ندارم و اصولا از فضای فوتبال دورم اما نظر به اینکه آقای علی کریمی در روزهای اخیر مبادرت به اتهام زنی و ایراد مطالب خلاف واقع و کذب درباره موکل بنده نموده است که طبق قانون قضایی، هتک حرمت و تشویش اذهان عمومی محسوب می‌شود و به این دلیل که در قانون قضا، تفاوت زیادی بین انتقاد و اتهام و توهین است، لذا به منظور احراز واقع و احقاق حق در مرجع قضایی طرح دعوی نمودم و برای رعایت عدالت و اصل بی طرفی، شکایت را به رکن قضایی فدراسیون ارسال نکرده‌ام. بدیهی است رای دادگاه صالحه را در هر صورت پذیرا هستیم.