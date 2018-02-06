۲ سیلوی ذخیره سازی گندم در حمیل و جوانرود به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه مبارک فجر، سیلوی ۱۲ هزار تنی ذخیره سازی گندم در بخش حمیل از توابع شهرستان اسلام آباد غرب به بهره برداری رسید.

آیین بهره برداری از سیلوی ۱۲ هزار تنی حمیل با حضور رضا رحیمی معاون امور اقتصادی و توسعه‌ منابع استانداری کرمانشاه صورت گرفت.

این سیلوی۱۲ هزار تنی با سرمایه گذاری یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان بدون استفاده از تسهیلات بانکی با اشتغالزایی ۸ نفر به بهره برداری رسید.

همچینن امروز طی مراسمی با حضور مسئولان سیلوی ذخیره سازی با ظرفیت ۱۵ هزار تن و سرمایه گذاری ۳ میلیارد تومان بدون تسهیلات و اشتغالزایی ۱۵ نفر در شهرستان جوانرود به بهره برداری رسید.