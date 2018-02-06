۱۱ پنالتی صنعت نفت سوخت/ سوشا مکانی سرما خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر امروز در نشست خبری پیش از بازی تیمش در برابر پرسپولیس تهران اظهار کرد: بازی پرسپولیس و صنعت نفت همیشه بازی خوب و جذابی و دیدنی بوده و امسال برای بار سوم است که با این تیم بازی می‌کنیم.

وی افزود: امیدوارم بازی خوبی باشد و تماشاچیان هر دو تیم و تمام کسانی که پای گیرنده‌ها این بازی را می‌بینند از آن لذت ببرند گرچه ما هفته‌هاست که متأسفانه تمرکزمان را داخل زمین نگذاشتیم زیرا اتفاقات داخل زمین خیلی تأثیرگذار نبوده و اتفاقات داوری سرنوشت بازی‌های ما را عوض کرده است. ما در دو بازی گذشته هم در جام حذفی با اشتباهات داوری بازی را از دست دادیم. هم در لیگ در هفته گذشته در اهواز مقابل تیم رده دوم جدول لیگ می‌توانستیم هر سه امتیاز بازی را بگیریم که متأسفانه اشتباهات داوری در دقایق آخر گریبان ما را گرفت.

کمالوند بیان کرد: طبق آنالیز انجام شده از ابتدای فصل تاکنون ١١ پنالتی (به گواه کارشناسان) برای ما گرفته نشد که آخرین آن هم در بازی مقابل استقلال بود که خطایی روی کرار گرفته نشد. به هر صورت امیدوارم فردا بازی منصفانه‌ای باشد و مانند بازی مقابل استقلال، اشتباهات داوری نتیجه بازی را رقم نزند بلکه واقعیت فنی نتیجه را رقم بزند.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بیان کرد: پرسپولیس تیم بزرگ و پرطرفدار تیم ایران است و حدود ١٨ هفته است که باختی نداشته اما ما هم ‌تیمی هستیم که خودمان را به خوبی نشان داده‌ایم و به‌اندازه خودمان تیم توانمندی هستیم. امیدواریم بازی منصفانه و عادلانه باشد.

کمالوند در خصوص غایبان این بازی نیز گفت: مرتضی اسدی به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی قبل در دیدار مقابل پرسپولیس محروم از بازی است. یکی دو بازیکن مصدوم هم داریم که امیدواریم به بازی فردا برسند.

سوشا سرما خورده

وی با اشاره به غیبت سوشا مکانی در تمرینات صنعت نفت آبادان اظهار کرد: مکانی قدری سرماخوردگی داشت و لذا نتوانست در تمرینات باشد. داستان خداحافظی مکانی آنکه پس از بازی استقلال قدری احساسی شده بود و ترتیب به شکلی شده بود که قبل از بازی تمام کاسه کوزه‌ها سر سوشا شکسته شد و پس از پستی که در اینستاگرام گذاشت من با او صحبت کردم و به او گفتم تصمیم احساسی نگیر و فردا آن روز هم در تمرینات شرکت کرد.

کمالوند عنوان کرد: یکسری از تیم‌ها عادت کرده‌اند همه چیز مال آنها باشد. محض اطلاع یکسری از هواداران بگویم که من در برنامه نود خودم شخصاً با فردوسی پور صحبت کردم و از او خواستم که به ما وقت دهد اما این کار را نکرد و گفتند که به دلیل آنکه برنامه دیر آغاز می‌شود وقت برای شما نداریم. این قابل‌قبول نیست. بازی نیمه‌نهایی جام حذفی بوده، فینال از شهر آبادان گرفته شده و بزرگ‌ترین بازی تاریخ آبادان را متأسفانه با اشتباهات داوری به ضرر ما تمام کردند اما مدت‌هاست در فوتبال ما یک اتفاق بد و نامیمون در حال رخ دادن است؛ اینکه یک تیمی هر چه ستاره هست در یک لیگ جمع می‌کند، پولش را دولت می‌دهد، بدهی‌اش را هم دولت می‌دهد، قراردادهای میلیاردی می‌بندد، این‌ها هم کافی نیست و باید حمایت هم شود. بازی استقلال و ذوب‌آهن را همه دیدند چه اتفاقی افتاد که این‌همه هجمه به تیم ذوب‌آهن شد، ما عادت کردیم. فکر می‌کنم نگاه به فوتبال در لیگ ما نگاه عادلانه‌ای نیست.

سرمربی صنعت نفت آبادان بیان کرد: مردم در آبادان سرخورده شدند. مردم آبادان فوتبال را می‌فهمند اگر تیمشان ضعیف بود و به حق بازی را واگذار کرده بود این ناراحتی در مردم وجود نداشت. مردم دیدند که ما بایستی استقلال را شکست می‌دادیم، حق ما بود ولی از دست ما فینال را گرفتند و به استقلال دادند و الان هم مردم دیدند که در بازی قبلی مقابل تیم دوم جدول آن را شکست دادیم اما در دقیقه ۹۰ خطا را نمی‌گیرند و به جای آن پنالتی اعلام می‌کنند، آن هم به نفع تیم فولاد. من می‌خواهم بدانم این‌همه مردم تا چه اندازه باید صبوری کنند، چقدر به داور اعتراض نکنیم، چقدر حرف نزنیم، چقدر در کنار زمین ساکت بمانیم حق ما را یک نفر بدهد.

گله از فردوسی پور

کمالوند اظهار کرد: گله‌ای که از فردوسی پور داریم؛ البته ما به او احترام می‌گذاریم و به دنبال جنجال‌آفرینی نیستیم اما گله‌ای که از فردوسی پور داریم آن است که در نیمه‌نهایی جام حذفی سر یک تیم بریده شده، آن هم به گواه همه. آیا نمی‌بایست پنج دقیقه زمان به باشگاه بدهید تا از خودش دفاع کند. شما دیدید که در عرض چهار روز در دو بازی استقلال و فولاد سر تیم صنعت نفت بریده شد آن هم به سادگی هرچه تمام تر؛ آیا ما حق دفاع از خود را نداریم. از سازمان لیگ سؤالی دارم، کدام تیم را شما در ایران سراغ دارید که در ۹ روز سه مسابقه و در ۱۳ روز چهار مسابقه بدهد.

وی افزود: استقلال تهران در یک روز با ما مسابقه داده است ولی در روزی که ما با فولاد مسابقه داشتیم به استقلال استراحت دادند و اکنون هم که فردا با پرسپولیس مسابقه داریم بازهم به استقلال استراحت داده‌اند. متأسفانه همه چیز ناعادلانه و غیرمنصفانه است و یک تیم شهرستانی مظلوم مثل آبادان را گوشه رینگ می‌گذارند.

کمالوند بیان کرد: داور بازی فردا از افراد تحصیل‌کرده و شجاع است و امیدواریم تا فردا قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد.