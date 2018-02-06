به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه در پنجمین روز از برگزاری سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم فجر مانند روزهای گذشته سه فیلم سینمایی در کاخ جشنواره به نمایش در آمد.

در سانس اول فیلم «مغزهای کوچک زنگ‌زده» به کارگردانی هومن سیدی و در نوبت دوم فیلم «امپراتور جهنم» به کارگردانی پرویز شیخ طادی اکران شد و فیلم آخر شب نیز «عرق سرد» سهیل بیرقی بود.

فیلم هومن سیدی با استقبال و بازخورد مثبت اهالی رسانه همراه بود. برای حضور در نشست خبری فیلم بسیاری از عوامل فیلم، هومن سیدی را همراهی می کردند تا جایی که مسئولان سالن مجبور شدند صندلی های ردیف کناری سالن را برای نشستن عوامل اختصاص دهند.

نکته قابل توجه در نشست های رسانه ای چند روز گذشته حضور تعداد زیادی از افراد در ردیف های وسط سالن است که از قبل از آغاز جلسه در سالن می نشینند اما در طول نشست هیچ مطلبی یادداشت نمی کنند و تنها به گرفتن ویدیو برای انتشار در فضای مجازی می پردازند در حالی که به گفته مسئولان سالن همه آنها با کارت خبرنگاری وارد سالن می شوند و حال باید از بخش روابط عمومی و واحد صدور کارت ها منتظر پاسخ بود؛ نکته ای که گبرلو مجری نشست ها هم از روابط عمومی جشنواره مطالبه کرد.

یکی از نکات جالب توجه در فیلم هومن سیدی حضور لادن ژاوه وند است که در زندگی واقعی نیز یک کارتن خواب بوده و سیدی در نشست فیلم عنوان کرد که او را در یک کمپ پیدا کرده است و هر روز نگران این بوده که ممکن است او فردا دیگر سر فیلمبرداری حاضر نشود اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و ژاوه وند نقشش را به بهترین شکل ممکن ایفا کرد.

سیدی همچنین در این نشست عنوان کرد که زندگی ژاوه وند خیلی دراماتیک است اما به دلیل اینکه حتما مورد ممیزی قرار می گیرد، نمی تواند به سراغ آن برود.

ژاوه وند نیز بیان کرد که یک فرزند داشته که از دنیا رفته است و حالا نوید محمدزاده و هومن سیدی را مانند پسرانش دوست دارد.

در پایان نشست خبری «مغزهای کوچک زنگ زده» ۲ خبرنگار به دلیل اینکه وقت جلسه به پایان رسیده بود و نتوانسته بودند سوال شان را مطرح کنند با هومن سیدی و محمود گبرلو مدیر جلسه درگیری لفظی پیدا کردند و سیدی هم در پاسخ به یکی از آنها که عنوان کرد این فیلم کپی فیلم «شهر خدا» است، گفت که اگر به دنبال این هستید که بگویید فیلم من کپی است باید بگویم بله من از همه فیلم‌های دنیا کپی کرده‌ام و اگر قرار است شما اینطور صحبت کنید، ما هم می‌توانیم از این نوع رفتارها داشته باشیم.

بزرگ آقا به جمع اهالی رسانه آمد

و اما در ادامه اتفاقات امروز در پردیس ملت، علی نصیریان بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران که بازیگر فیلم «امپراتور جهنم» نیز است برای دیدن این فیلم و حضور در نشست رسانه ای آن در کاخ جشنواره حضور پیدا کرد.

در اواخر این نشست خبری علی نصیریان بعد از اینکه در جواب خبرنگاری که از او پرسیده بود برای بازی در فیلم «شکارچی شنبه» تهدید به مرگ شده است گفت که چنین چیزی صحت ندارد، جلسه را به علت کسالت ترک کرد.

در نشست رسانه ای «امپراتور جهنم» عوامل فیلم به ممیزی های فراوانی که به کار وارد شده بود اعتراض داشتند و محمد خزاعی تهیه کننده فیلم عنوان کرد ۲۷ بار فیلمنامه بازنویسی شده است.

خزاعی در این زمینه بیان کرد: دوستان همه آسوده بخوابید چون الان فیلم خنثی خنثی است و به کسی بر نمی خورد. آقای افروغ مدام مصاحبه می کند و می گوید چرا این فیلم را در جشنواره راه داده اند در حالی که وی هیچ گونه اطلاعاتی از پروداکشن سنگین فیلم و زحمت هایی که ما کشیده ایم، ندارد.

همچنین سعید راد نیز امروز مهمان کاخ جشنواره بود.

نشست آخر امروز مربوط به فیلم «عرق سرد» سهیل بیرقی بود.در این نشست خبرنگار روزنامه جوان به روند جلسه پرسش و پاسخ های جشنواره ملی فیلم فجر ۳۶ و نوبت گیری برای پرسش از عوامل فیلم‌ها اعتراض و عنوان کرد که خبرنگاران رسانه های اصلی نمی توانند سوالات خود را مطرح کنند و این فرصت به افرادی داده می شود که می خواهند خود و رسانه های غیررسمی شان را پرزنت کنند.

همچنان یکی از مشکلات اساسی اهالی رسانه در پردیس ملت این است که اهالی سینما کمترین فرصت را برای انجام گفتگو با رسانه ها دارند و همین مساله میزان تولید محتوای اختصاصی در رسانه های رسمی را کم کرده و رونق جشنواره را از بین برده است البته در این شرایط محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی که امروز همراه با علیرضا رضاداد به پردیس ملت آمده بود، بی توجه به اعتراض های اهالی رسانه گفت اگر می خواهیم جشنواره ای تخصصی داشته باشیم جشنواره بهتر است در همین مکان برگزار شود.

