«زیدان» متخصص لیگ قهرمانان اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر، فقط در صورتی می‎توان این فصل را فصلی موفق برای تیم فوتبال رئال مادرید دانست که این تیم در لیگ قهرمانان اروپا موفق کار کند. چرا که آن‌‎ها در لیگ در کورس قهرمانی نیستند و در جام حذفی هم حضور ندارند.

اما هرچه اوضاع اخیرا برای این تیم بد بوده، این واقعیت که زیدان سرمربی متخصص لیگ قهرمانان است هواداران را امیدوار کرده است. از زمانی که سرمربی فرانسوی در برنابئو روی کار آمده ۱۲ بازی مرگ و زندگی انجام داده که همه را هم با برد پشت سر گذاشته است.

او ۶ دیدار رفت و برگشتی در لیگ قهرمانان را با برد پشت سر گذاشته و دو فینال موفق هم داشته است، یکی مقابل اتلتیکومادرید و دیگری مقابل یوونتوس. همچنین قهرمان سوپرکاپ یوفا و جام جهانی باشگاه‌ها هم شده است.

نکته امیدوارکننده دیگر این است که زیدان همه سبک‎های بازی را هم تجربه کرده است، از بازگشت بعد از عقب افتادن از تیم حریف تا شکست پرگل تیم‎های بزرگ.

البته که کار برای او بسیار سخت است و باید در اولین دیدار حذفی به مصاف پاری‎سن ژرمنی برود که یکی از قدرتمندترین تیم‎های این دوره از مسابقات است و انگیزه زیادی هم برای رسیدن به موفقیت با خریدهای گران‌قیمتش دارد.