پس دادن پروانه اشتغال به نظام مهندسی اجباری شد/ برخورد با متخلفان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیدسعید سیدعلایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی طی نامه ای که به مدیران عامل سازمان های ملی زمین و مسکن و مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی و شرکت های عمران شهرهای جدید و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و نیز مدیران کل ستادی و راه و شهرسازی استان ها با موضوع فرآیند اجرایی دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان ارسال کرده، در خصوص عدم اجرای بخشنامه تضاد منافع از سوی مدیران و کارکنان دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی هشدار داده است.

در بخشی از این نامه آمده است:

۱-روسا، مدیران عامل، مدیران کل ستادی و مدیران کل استانی به شرح مخاطبان نامه حاضر، موظفند فهرست اشخاص مشمول دستورالعمل فوق در حوزه مدیریت خود را احصا و به معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت متبوع ارسال نمایند.

۲-به کلیه اشخاص مشمول دستورالعمل مذکور ابلاغ نمایند تا تاریخ ۱۳۹۷.۱.۱ پروانه اشتغال به کار خود را در قبال اخذ رسید کتبی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تودیع نموده و مراتب را کتبا به مدیریت ذی ربط و امور اداری اعلام نمایند.

۳-سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه دفاتر ستادی و ادارات کل استان‌ها از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۱ در پایان هرماه گزارش اقدامات انجام شده توسط اشخاص مشمول دستورالعمل مذکور را به معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت متبوع اعلام نمایند.

عدم رعایت مفاد دستورالعمل ابلاغی یادشده، مشمول تخلفات اداری و انتظامی خواهد شد.

گفتنی است در دو سه روز گذشته وزیر راه و شهرسازی، معاونان مسکن و معماری ـ شهرسازی و نیز تعدادی از مدیران کل ستادی و استانی این وزارتخانه به پس دادن پروانه اشتغال به حرفه مهندسی خود به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سایر استان ها اقدام کرده اند.