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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

ابلاغیه معاون آخوندی به دستگاه های تابعه؛

پس دادن پروانه اشتغال به نظام مهندسی اجباری شد/ برخورد با متخلفان

پس دادن پروانه اشتغال به نظام مهندسی اجباری شد/ برخورد با متخلفان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به دستگاه های تابعه، فرآیند اجرای بخشنامه منع فعالیت مهندسان شاغل این وزارت در بخش خصوصی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیدسعید سیدعلایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی طی نامه ای که به مدیران عامل سازمان های ملی زمین و مسکن و مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی و شرکت های عمران شهرهای جدید و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و نیز مدیران کل ستادی و راه و شهرسازی استان ها با موضوع فرآیند اجرایی دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان ارسال کرده، در خصوص عدم اجرای بخشنامه تضاد منافع از سوی مدیران و کارکنان دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی هشدار داده است.

در بخشی از این نامه آمده است:

۱-روسا، مدیران عامل، مدیران کل ستادی و مدیران کل استانی به شرح مخاطبان نامه حاضر، موظفند فهرست اشخاص مشمول دستورالعمل فوق در حوزه مدیریت خود را احصا و به معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت متبوع ارسال نمایند.

۲-به کلیه اشخاص مشمول دستورالعمل مذکور ابلاغ نمایند تا تاریخ ۱۳۹۷.۱.۱ پروانه اشتغال به کار خود را در قبال اخذ رسید کتبی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تودیع نموده و مراتب را کتبا به مدیریت ذی ربط و امور اداری اعلام نمایند.

۳-سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه دفاتر ستادی و ادارات کل استان‌ها از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۱ در پایان هرماه گزارش اقدامات انجام شده توسط اشخاص مشمول دستورالعمل مذکور را به معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت متبوع اعلام نمایند.

عدم رعایت مفاد دستورالعمل ابلاغی یادشده، مشمول تخلفات اداری و انتظامی خواهد شد.

گفتنی است در دو سه روز گذشته وزیر راه و شهرسازی، معاونان مسکن و معماری ـ شهرسازی و نیز تعدادی از مدیران کل ستادی و استانی این وزارتخانه به پس دادن پروانه اشتغال به حرفه مهندسی خود به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سایر استان ها اقدام کرده اند.

کد مطلب 4221933

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