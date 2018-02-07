به گزارش خبرگزاری مهر، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل اطلاعیه‌ای را پیرامون ادامه فعالیت بازارچه‌های کیله - سردشت، سیران بند بانه و شوشمی پاوه صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به آگاهی آن دسته از تجار و بازرگانان فعال در بازارچه های مرزی جمهوری اسلامی ایران با کردستان عراق می رساند در پی رایزنی فشرده نمایندگی، موافقت اقلیم و دولت فدرال عراق مبنی بر ادامه فعالیت بازارچه های مرزی کیله - سردشت، سیران بند بانه، شوشمی پاوه اخذ و از سوی فرماندهی پلیس مرزی ابلاغ شد.

از اینرو مبادلات اقتصادی در بازارچه های مذکور ادامه یافته و فعالان می توانند با اطمینان خاطر برای گسترش دادوستد برنامه ریزی نمایند. پلیس مرزی عراق چند روز قبل به طور یکجانبه انسداد مرزهای غیررسمی کردستان عراق با جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرده بود.

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران ضمن آرزوی موفقیت برای فعالان اقتصادی انتظار دارد دیدگاه های اصلاحی خود را در رفع کاستی ها و ارائه راهکارهای توسعه بازارچه ها به آدرس کانال نمایندگی ارسال نمایند.