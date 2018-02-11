کتاب «سی هزار سال هنر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب سی هزار سال هنر مجموعه ای از هزار اثر هنری متعلق به فرهنگ ها و تمدنه ای مختلف در طول تاریخ است که با ترتیب زمانی در کنار هم قرار گرفته اند.
نخستین اثر هنری درکتاب متعلق به نخستین نمونه های نقاشی غاری و مربوط به سی هزار سال پیش است و آخرین اثر متعلق به سال ۲۰۰۱ است. در هر صفحه یک تصویر، یک جدول از مختصات و مشخصات اثر و یک متن توصیفی دقیق و مفید وجود دارد که در آن خصوصیات سبکی، اهمیت تاریخی و زمینه های اجتماعی، سیاسی و گاه اقتصادی خلق اثر نیز آمده است.
همچنین به شیوۀ ساخت، مواد و مصالح به کار رفته و اطلاعاتی دربارۀ هنرمند و زمانهاش نیز اشاره شده است. کتاب همچنین یک نمودار تاریخی و جغرافیایی دارد که تاریخ پیدایش و افول فرهنگها و تمدنها، زمان پیدایش نهضتها و جریانهای هنری در محدوده های جغرافیایی در آن نمایش داده شده است.
از دیگر ویژگی های بسیار برجستۀ کتاب واژه نامه و نمایۀ آن است. در واژه نامه بسیاری از تکنیک های ساخت آثار شرح داده شده و دربارۀ فرهنگ ها و تمدن های معرفی شده در کتاب، اطلاعات مختصر و مفیدی ارائه شده است.
آخرین بخش کتاب نیز نمایه است که به مثابۀ یک فهرست دقیق برای جستوجو و یافتن تمام آثار، سبکها، هنرمندان و حتی کشورها عمل میکند. نکتۀ بسیار مهم دربارۀ نمایه دو زبانه بودن آن است که به صورت فارسی به انگلیسی تنظیم شده است که خواننده میتواند از معادل اصلی خبردار شود.
مخاطب اصلی این اثر نه فقط متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان هنر و هنرمندان هستند، بلکه تمام کسانی که به هنر علاقه مندند می تواند از این کتاب استفاده کنند و لذت ببرند.
این کتاب شبیه یک موزۀ خانگی عمل میکند، میتوانید هر گاه که بخواهید، بخشی از آن را ورق بزنید و خودتان را به قدم زدن میان آثار هنری مهمان کنید، اگر متخصص هنر باشید علاوه بر جنبۀ تاریخی اثر، جنبۀ تطبیقی آن نیز برایتان مفید است، زیرا مثلا می توانید بفهمید زمانی که ونوس میلو در یونان تراشیده می شد، چه آثاری در ژاپن، عراق، پرو یا نیجریه خلق می شدند.
این اثر همچنین برای علاقه مندان به حوزههای تاریخ و مردمشناسی و مطالعات تاریخ هنر بهطور ویژه سودمند است، زیرا حین معرفی هر اثر در اغلب موارد اطلاعات مفیدی از نحوۀ زندگی، خوراک، پوشاک و مناسک آن مردمان نیز ارائه شده است.
همچنین برخی از آثار کتاب سی هزار سال یا بسیار کمتر دیده شدهاند یا در کتاب های تاریخ هنر ترجمه شده به فارسی وجود ندارند. در نهایت سی هزار سال هنر طیف وسیعی از خوانندگان و علاقه مندان به حوزه های مختلف را به مطالعه و تماشا دعوت می کند تا نشان دهد تنوع پرمایۀ آثار هنری چگونه در طول هزاره ها از گوشه کنار جهان خلق شده و با یکدیگر تطبیق یافته اند.
کتاب «سی هزار سال هنر» با ترجمه «گلناز صالحکریمی»و «منیره پنجتنی» از سوی انتشارات «سپاس» در ١٢۲۴ صفحه، به صورت گلاسه و تمام رنگی با قیمت ۲۵۰هزار تومان، در تیراژ ۱۱۰۰ نسخه منتشر شد.
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