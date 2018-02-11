کتاب «سی هزار سال هنر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب سی هزار سال هنر مجموعه ­ای از هزار اثر هنری متعلق به فرهنگ­ ها و تمدن­ه ای مختلف در طول تاریخ است که با ترتیب زمانی در کنار هم قرار گرفته ­اند.

نخستین اثر هنری درکتاب متعلق به نخستین نمونه­ های نقاشی غاری و مربوط به سی هزار سال پیش است و آخرین اثر متعلق به سال ۲۰۰۱ است. در هر صفحه یک تصویر، یک جدول از مختصات و مشخصات اثر و یک متن توصیفی دقیق و مفید وجود دارد که در آن خصوصیات سبکی، اهمیت تاریخی و زمینه ­های اجتماعی، سیاسی و گاه اقتصادی خلق اثر نیز آمده است.

همچنین به شیوۀ ساخت، مواد و مصالح به کار رفته و اطلاعاتی دربارۀ هنرمند و زمانه­اش نیز اشاره شده است. کتاب همچنین یک نمودار تاریخی و جغرافیایی دارد که تاریخ پیدایش و افول فرهنگ­ها و تمدن­ها، زمان پیدایش نهضت­ها و جریان­های هنری در محدوده­ های جغرافیایی در آن نمایش داده شده است.

از دیگر ویژگی­ های بسیار برجستۀ کتاب واژه ­نامه و نمایۀ آن است. در واژه­ نامه بسیاری از تکنیک­ های ساخت آثار شرح داده شده و دربارۀ فرهنگ ­ها و تمدن­ های معرفی شده در کتاب، اطلاعات مختصر و مفیدی ارائه شده است.

آخرین بخش کتاب نیز نمایه است که به مثابۀ یک فهرست دقیق برای جست­وجو و یافتن تمام آثار، سبک­ها، هنرمندان و حتی کشورها عمل می­کند. نکتۀ بسیار مهم دربارۀ نمایه دو زبانه بودن آن است که به صورت فارسی به انگلیسی تنظیم شده است که خواننده می­تواند از معادل اصلی خبردار شود.

مخاطب اصلی این اثر نه فقط متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان هنر و هنرمندان هستند، بلکه تمام کسانی که به هنر علاقه مندند می ­تواند از این کتاب استفاده کنند و لذت ببرند.

این کتاب شبیه یک موزۀ خانگی عمل می­کند، می­توانید هر گاه که بخواهید، بخشی از آن را ورق بزنید و خودتان را به قدم زدن میان آثار هنری مهمان کنید، اگر متخصص هنر باشید علاوه بر جنبۀ تاریخی اثر، جنبۀ تطبیقی آن نیز برای­تان مفید است، زیرا مثلا می ­توانید بفهمید زمانی که ونوس میلو در یونان تراشیده می­ شد، چه آثاری در ژاپن، عراق، پرو یا نیجریه خلق می ­شدند.

این اثر همچنین برای علاقه مندان به حوزه­های تاریخ و مردم­شناسی و مطالعات تاریخ هنر به­طور ویژه سودمند است، زیرا حین معرفی هر اثر در اغلب موارد اطلاعات مفیدی از نحوۀ زندگی، خوراک، پوشاک و مناسک آن مردمان نیز ارائه شده است.

همچنین برخی از آثار کتاب سی هزار سال یا بسیار کمتر دیده­ شده­اند یا در کتاب­ های تاریخ هنر ترجمه شده به فارسی وجود ندارند. در نهایت سی هزار سال هنر طیف وسیعی از خوانندگان و علاقه مندان به حوزه­ های مختلف را به مطالعه و تماشا دعوت می­ کند تا نشان دهد تنوع پرمایۀ آثار هنری چگونه در طول هزاره­ ها از گوشه کنار جهان خلق شده و با یکدیگر تطبیق یافته ­اند.

کتاب «سی هزار سال هنر» با ترجمه‌ «گلناز صالح‌کریمی»و «منیره پنج‌تنی» از سوی انتشارات «سپاس» در ١٢۲۴ صفحه، به صورت گلاسه و تمام رنگی با قیمت ۲۵۰‌هزار تومان، در تیراژ ۱۱۰۰ نسخه منتشر شد.