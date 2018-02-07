افتتاح ۲ پروژه با اعتبار ۲۶ میلیارد تومان در ری

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از ۲ پروژه با اعتباری بالغ بر 26 میلیارد تومان، در شهرستان ری، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه امروز شاهد افتتاح ۲ پروژه که با عنایت بخش دولتی و همت بخش خصوصی سرمایه گزاری شده به انجام و بهره برداری رسید بودیم.

ذوالفقاری افزود: در حال حاضر همگی شاهد سرمایه گذاری در بخش های مختلف جهت ایجاد اشتغال هستیم که عمدتا بیش از ۵۰ الی ۶۰ درصد آن توسط تسهیلات اجرا می شود و حمایت بخش دولتی از سرمایه گذاران بسیار خوب بوده است و ما در این راستا بخش کشاورزی ری رابسیار پویا می بینیم.

وی با بیان اینکه سیلوی ۶۰ هزار تنی که امروز در شهرستان ری افتتاح شد یکی از سیلوهای خوب کشور با کیفیت بالا و استانداردهای روز است گفت: حدود بیش از ۳۰ درصد کل تولید گندم تهران در این شهرستان انجام می شود و در این زمینه ذخیره سازی از الزامات ما می باشد که این پروژه با ۱۹ میلیارد تومان اعتبار صورت پذیرفته است که ۱۲ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۷ میلیارد تومان هم از محل آورده خود سرمایه گذار می باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه گفت: پروژه دومی که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت مربوط به صنایع غذایی است که در حال بسته بندی خشکبار، زعفران و شیرینی جات هستند و به فعالیت می پردازند که باید بگوییم کیفیت آن در حد بین المللی و صادرات است و لازم است که در این زمینه به سرمایه گذار خدا قوت بگوییم.

وی در پایان بیان داشت: مبلغ سرمایه گذاری این مجموعه صنایع غذایی حدود ۷ میلیارد تومان است که از محل آورده خود سرمایه گذار بوده که از محل اندوخته خود وارد عمل شده است و از این طریق سبب ایجاد اشتغال شده و ۳۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار شده اند.