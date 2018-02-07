به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگداشت شهید ابراهیم هادی و ۳۰۰ شهید گردان‌های کمیل و حنظله با شعار «ابراهیم هادی، هادی دل‌ها» پنجشنبه ۱۹ بهمن‌ ماه ساعت ۱۷ در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار می‌شود.

دبیر ستاد برگزاری همایش یاد یاران آسمانی با اعلام این خبر گفت: همزمان با ایام شهادت حضرت زهرای اطهر (س) و سالروز عملیات والفجر مقدماتی به همت گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی همزمان با سالروز عملیات والفجر مقدماتی همایش بزرگداشت شهید ابراهیم هادی، علمدار کانال کمیل و ۳۰۰ جوان شهید گردان‌های کمیل و حنظله با عنوان یاد یاران آسمانی در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار می‌شود.

محمدی گفت: در این مراسم که با حضور جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود، سخنران برجسته جناب استاد رائفی‌پور درباره مسائل امروز جوانان کشور و رابطه با شهدا و همچنین رشادت‌های شهید هادی، علمدار کانال کمیل و شهدای گردان‌های کمیل و حنظله، شهدای مدافع حرم و رفاقت دوطرفه با این ستارگان آسمانی سخنرانی خواهد کرد و به نقش برجسته شهید هادی در میان رزمندگان سایر کشورها، خواهد پرداخت.

وی افزود: همچنین برادر دلبریان، از راویان خوش‌ذوق دوران دفاع مقدس، به بیان رشادت‌ها، خاطرات دوران دفاع مقدس پرداخته و حماسه شهدای دو گردان کمیل و حنظله در این پنج روز می‌پردازد.

دبیر ستاد برگزاری مراسم، اجرای نماهنگ معبر آسمانی توسط گروه محراب، اجرای تئاتر ابراهیم در آتش، تقدیر از رشادت‌های مدافعین حرم، اکران یک فیلم سینمایی و مطرح دفاع مقدس در انتهای مراسم را از دیگر برنامه‌های این یادواره اعلام کرد.

محمدی تأکید کرد، در این همایش که همزمان با ایام شهادت مادر سادات حضرت زهرا (س) هم است تلاش خواهیم کرد، به مدد حضرت زهرا (س) جمع بیشتری از جوانان را با این شهید بزرگوار آشنا کنیم تا در تمسک و توسل به این قهرمانان همیشه زنده در بحبوحه‌های زندگی، راه را گم نکرده و مسیر زندگی را با گام‌های استوارتری بردارند به همین سبب ما شعار ابراهیم هادی، هادی دل‌ها را برای این همایش انتخاب کرده‌ایم.

وی گفت: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی یک مجموعه کاملاً فرهنگی و مردمی است و هیچ‌گونه وابستگی به ارگان‌های دولتی و غیردولتی ندارد و تمام هزینه‌ها نیز توسط دوست‌داران شهدا پرداخت می‌شود.

دبیر همایش ستاد بزرگداشت شهید ابراهیم هادی و۳۰۰ شهید گردان‌های کمیل و حنظله یکی از برجسته‌ترین مقاطع دوران دفاع مقدس، حماسه عاشورایی پنج روز مقاومت دو گردان از رشیدترین فرزندان این مرز و بوم است که در عملیات والفجر مقدماتی با خیانت منافقین در محاصره دشمن تا دندان مسلح قرار گرفتند و پس از پنج روز مقاومت، یکی یکی به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: یکی از مؤثرترین راه‌های مقابله با خودباختگی در مقابل هجوم فرهنگ بیگانه، زنده نگه داشتن یاد شهدا، معرفی آنان به عنوان اسوه‌های عملی، برای جوانان عصر حاضر و دوستی و رفاقت دوسویه دائمی جوانان با شهدا است.

دبیر همایش یاد یاران آسمانی تصریح کرد، بی‌شک همه شهدای گران‌قدر می‌توانند سرمشق‌های عملی و چراغ راه هدایت جوانان قرار گیرند، لکن وقایع مقاطعی از هشت سال دفاع مقدس و شهادت مظلومانه صدها نوجوان، در نبردی عاشورایی و شباهت آن به واقعه کربلا، دل هر جوان عاشقی را شیفته این جوانمردان می‌نماید.

محمدی خاطر نشان کرد، شهید ابراهیم هادی، پهلوانی شجاع، فرمانده‌ای دلاور، مداحی دلسوخته، استاد تهذیب نفس، شهیدی گمنام و علمدار کانال کمیل، آخرین شهیدی است که پس شهادت فرمانده گردان‌ها فرماندهی کانال را به عهده گرفته و از پنج روز محاصره در کانال کمیل و شهادت تمامی یارانش، تنهای تنها با لبی عطشان به ملاقات خدا می‌رود.

وی افزود: این شهید با مجموعه خاطرات و زندگینامه خود در کتاب «سلام بر ابراهیم» که ۱۲۵ بار در قالب ۷۵۰ هزار نسخه کتاب تجدید چاپ شده است، طی سال‌های اخیر توانسته به قلب صدها هزار جوان عاشق این مرز و بوم راه یافته، به عنوان اسوه ای عملی، در زندگی آنان نقش‌آفرینی کند و شعار امسال همایش هم که ابراهیم هادی، هادی دل‌ها به همین دلیل انتخاب شده است. قابل ذکر است این کتاب با تیراژ ذکرشده پرفروش‌ترین کتاب کشور در حوزه دفاع مقدس است.

محمدی تأکید کرد، کار بزرگ و ملی فقط با نهضت‌های مردمی ممکن است اگر دستگاه فرهنگی می‌خواهد موفق باشد باید جریان سازی کند تا موج مردمی راه بیفتد و بدون اغراق شهید ابراهیم هادی به تنهایی به اندازه ده‌ها مجموعه کلان فرهنگی در هدایت جوان‌ها تأثیر گزار بوده است.

وی با اشاره به جایگاه شهادت و شهید در فرهنگ ایران اسلامی گفت: ما به دنبال ایجاد یک طرح ملی برای مطرح‌شدن این قهرمانان ملی از میان دیگر قهرمانان خود هستیم، چراکه علاوه بر کرامت‌های بی‌شمار شهدا در زندگی همه ما، شهید می‌تواند تا عمق ذهن و جان افراد نفوذ کند.

محمدی تصریح کرد: برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن، باید نهضت رفاقت با شهدا در بین جوانان ایجاد شود. نمونه قابل مثال این نهضت با شعار رفاقت مقدمه شباهت، شباهت مقدمه مجاهدت، مجاهدت مسیر نیل به شهادت شهید ابراهیم هادی است که می‌تواند اسوه کامل برای جوانان و نوجوانان باشد

به گفته وی در سال‌های اخیر نیز بسیاری از مدافعین حرم و شهدای گران‌قدر این جهاد فراملی، با اقتدا به شهید ابراهیم هادی و تمسک به اخلاق و منش این شهید، حماسه‌های عاشورایی بی‌نظیری آفریده‌اند.