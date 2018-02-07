آنکارا: روند حذف روادید میان ترکیه و اتحادیه اروپا پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزیر امور اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که روند حذف روادید میان ترکیه و اتحادیه اروپا پایان یافته و نتیجه اقدامات آنکارا در این زمینه به زودی به کمیسیون اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد.

عمر چلیک وزیر امور اتحادیه اروپا ترکیه در سخنانی با بیان اینکه آنکارا پیشنهاد برگزاری نشست مشترک اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی را نیز ارائه کرده است، افزود: برگزاری این نشست تا ماه ژوئن پیام جهانی موثری را در پی خواهد داشت.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که روابط میان آنکارا و بروکسل بیش از پیش توسعه یابد.