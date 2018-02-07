به گزارش خبرگزاری مهر، نیراعظم خوش خلق سیما در مراسم افتتاح نخستین مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی کشور که در محل پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور در رشت افتتاح شد، از ایجاد نخستین پارک فناوری بیوتکنولوژی تا سال ۱۴۰۴ در کرج خبر داد.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اعلام برنامه ریزی این پژوهشگاه برای راه اندازی پارک علم و فناوری زیستی در استان البرز تا سال ۱۴۰۴ از دانشگاه گیلان و پارک علم و فناوری استان درخواست کرد با حمایت از مرکز رشد زمینه نقش آفرینی موثرتر آن در توسعه زیست فناوری کشاورزی کشور را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه یکی از موانع اساسی در مسیر اثربخشی تحقیقات عدم ارتباط مناسب بین مراکز پژوهشی و صنعت است، اظهار داشت: در پژوهشگاه تلاش داریم پلی برای انتقال دستاوردهای تحقیقاتی به واحدهای صنعتی باشیم؛ لذا توسعه شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد در دستور کار پژوهشگاه قرار دارد.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه طبق ماموریت تعریف شده، تحقیقات پژوهشگاه باید در تولید ناخالص داخلی موثر بوده و زمینه اشتغال نیروهای باکیفیت را فراهم کند، خاطرنشان کرد: در این راستا با ایجاد واحدهای مالکیت فکری، انتقال فناوری، ارتباط با صنعت و تجاری سازی، زنجیره تبدیل ایده به محصول در پژوهشگاه شکل گرفته و به این ترتیب ایده های فناورانه پس از دریافت از لحاظ اثربخشی و تجاری سازی امکان سنجی می شود و در ادامه روند جلب مشارکت بخش خصوصی، تولید دانش فنی، حفاظت از آن و نهایتا انتقال دانش فنی با ایجاد شرکتهای دانش بنیان با جدیت دنبال می شود.

وی افزود: پژوهش می‌تواند ثروت ایجاد کند و ما از طریق ایجاد مراکز رشد واحدهای فناور مانند همین مرکز رشد در منطقه شمال کشور درصدد هستیم ایده را به ثروت تبدیل کنیم.

خوش خلق سیما به پیش بینی خروجی های فناورانه به ازای هر یک میلیارد تومان سرمایه گذاری در تحقیق در بخش های مختلف اشاره و عنوان کرد: ما باید به ازای هر یک میلیارد تومان سرمایه گذاری در زمینه های درآمدزایی، دانش فنی، پتنت، قرارداد انتقال فناوری، یافته ترویجی و شرکت های استارتاپی، وضعیت تجاری سازی دانش را از طریق تحقیقات کاربردی ارتقا دهیم.