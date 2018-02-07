  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۳

وقوع تیراندازی در مدرسه‌ای در سرزمین‌های اشغالی

وقوع تیراندازی در مدرسه‌ای در سرزمین‌های اشغالی

رسانه ها از وقوع تیراندازی در مدرسه‌ای در سرزمین‌های اشغالی با یک مجروح خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی هاآرتص دقایقی پیش وقوع تیراندازی در مدرسه ای در سرزمین های اشغالی خبر داد.

به گزارش این رسانه، شاهدان عینی گفته اند که دو مرد که دارای نقاب بر چهره بودند وارد یک مدرسه در قلب سرزمین‌های اشغالی شدند و با مبادرت به تیراندازی یک دانش آموز را زخمی کردند.

این حادثه در شهر قلقیلیه روی داده است.

دانش آموز مجروح به بیمارستان منتقل شده است.

به گفته منابع بیمارستانی، حال این فرد وخیم گزارش نشده و او تحت درمان است.

پلیس اعلام کرد که به دنبال ضارب مسلحی است که بلافاصله پس از این اقدام از صحنه گریخته است.

کد مطلب 4222403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها