به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی هاآرتص دقایقی پیش وقوع تیراندازی در مدرسه ای در سرزمین های اشغالی خبر داد.

به گزارش این رسانه، شاهدان عینی گفته اند که دو مرد که دارای نقاب بر چهره بودند وارد یک مدرسه در قلب سرزمین‌های اشغالی شدند و با مبادرت به تیراندازی یک دانش آموز را زخمی کردند.

این حادثه در شهر قلقیلیه روی داده است.

دانش آموز مجروح به بیمارستان منتقل شده است.

به گفته منابع بیمارستانی، حال این فرد وخیم گزارش نشده و او تحت درمان است.

پلیس اعلام کرد که به دنبال ضارب مسلحی است که بلافاصله پس از این اقدام از صحنه گریخته است.