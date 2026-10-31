کارگروه رصد فرونشست زمین در خراسان رضوی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر صیدایی عصر شنبه در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این نشست سازوکار فضایی، مکانی و توسعه‌ای استان، آخرین وضعیت اطلاعات مکانی و پایش‌های انجام‌شده مورد بررسی قرار گرفت که در این زمینه آخرین نقشه‌های شهری و داده‌های مکانی استان ارائه شد.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به اهمیت به روز بودن نقشه‌های شهری و داده‌های مکانی اظهار کرد: همچنین در این نشست وضعیت ایستگاه‌های سنجش تغییرات سطح زمین و بررسی‌های میدانی، ماهواره‌ای و ایستگاهی سازمان نقشه‌برداری در خراسان رضوی تشریح شد.

وی با تأکید بر اینکه موضوع فرونشست زمین از دغدغه‌های مهم و مورد تأکید رئیس‌جمهور است، گفت: کم و کیف این پدیده و آثار مخرب احتمالی آن بر پیکره خراسان رضوی در نشست امروز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

صیدایی اضافه کرد: بر اساس تصمیم این شورا و در پی بررسی‌های کارشناسی مقرر شد کارگروهی تخصصی برای رصد مستمر پدیده فرونشست در استان تشکیل شود تا با اتخاذ راهکارهای علمی و عملی، زمینه پیشگیری از این معضل و پیشبرد مطمئن برنامه‌های توسعه پایدار در استان فراهم شود.