تصادف در میناب ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالهادی رنجبر در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد که بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهری میناب و جاده‌ای بندزرک به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل و انجام ارزیابی‌های اولیه مشخص شد این حادثه ۱۰ مصدوم داشته است که همگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب منتقل شدند.

سرپرست اورژانس پیش‌ بیمارستانی شرق هرمزگان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول رانندگی ایمن، گفت: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پایبندی به سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، توجه مستمر به مسیر و حفظ فاصله طولی مناسب از مهم‌ترین الزامات رانندگی ایمن است.

رنجبر، خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به این اصول می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد و مسئولیت پذیری رانندگان و رعایت حقوق سایر کاربران جاده‌ای، نقش اساسی در پیشگیری از تصادفات، کاهش تلفات و حفظ جان انسان‌ها دارد.