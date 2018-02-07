همایش تجلیل از مساجد شاخص اهل سنت شمال کشور در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مساجد شاخص اهل سنت و فعالان قرآنی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای اهل سنت شمال کشور عصر چهارشنبه در سالن همایش جامعه المصطفی (ص) العالمیه گرگان تجلیل و تقدیر شدند.

معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در این همایش گفت: در این همایش از ۱۰ مسجد شاخص اهل سنت استان گلستان و دو مسجد شاخص اهل سنت در استان گیلان و در مجموع از ۱۲ مسجد شاخص اهل سنت شمال کشور تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

حجت الاسلام نور علی دیلم با اشاره به اینکه در استان گلستان حدود ۱۵۰۰ مسجد اهل سنت وجود دارد، افزود: این همایش سومین همایش تجلیل از مساجد شاخص اهل سنت در چند سال اخیر است و در این دوره با ارزیابی بر اساس معیارها و شاخص هایی این کار صورت پذیرفت.

وی در خصوص معیارهای ارزیابی مساجد شاخص اهل سنت شمال کشور گفت: قدمت مساجد، اقامه مستمر نماز جماعت و برگزاری نماز جمعه، فعالیت های موثر امام جماعت برای حضور فعال نوجوانان و جوانان در مساجد، ارتباط با مرکز بزرگ اسلامی، داشتن پایگاه بسیج، کانون و برنامه های فرهنگی از قبیل مسابقات دینی و مذهبی و آیین های ملی و محلی برای حضور اقشار مختلف مردمی در مسجد از جمله شاخص های ارزیابی مساجد است.

حجت الاسلام دیلم خاطر نشان کرد: مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در راستای وظایف و برنامه های فرهنگی با هدف تعالی فرهنگی جامعه، ارائه خدمات فرهنگی و حمایت از فعالان نماز و مساجد را دنبال می کند.