به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری دوره توانمندسازی امامان جماعت اهل‌سنت، تحت عنوان «طرح اسوه» در گلستان آغاز شد.

این برنامه با رویکردی نوین و عملیاتی، به یاد استاد فقید حاج آخوند محمد عابدی‌کر برگزار می‌شود.

محورهای این دوره شناسایی نیازهای آموزشی و چالش‌های میدانی، ارتقای مهارت‌های فردی و کارنامه شایستگی، آشنایی با شاخص‌های مسجد تراز و مهارت‌های حل مسئله است و هدف اصلی آن شناسایی امامان جماعت خلاق و توانمند برای طرح‌های الگویی آینده و تقویت جایگاه اجتماعی آنان است.

این رویداد به همت معاونت فرهنگی و امور اجتماعی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت و مرکز اسلامی گلستان برگزار می‌شود.