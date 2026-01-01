  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

برگزاری دوره توانمندسازی امامان جماعت اهل‌سنت در طرح اسوه

برگزاری دوره توانمندسازی امامان جماعت اهل‌سنت در طرح اسوه

برگزاری دوره توانمندسازی امامان جماعت اهل‌سنت، تحت عنوان «طرح اسوه» در گلستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری دوره توانمندسازی امامان جماعت اهل‌سنت، تحت عنوان «طرح اسوه» در گلستان آغاز شد.

این برنامه با رویکردی نوین و عملیاتی، به یاد استاد فقید حاج آخوند محمد عابدی‌کر برگزار می‌شود.

محورهای این دوره شناسایی نیازهای آموزشی و چالش‌های میدانی، ارتقای مهارت‌های فردی و کارنامه شایستگی، آشنایی با شاخص‌های مسجد تراز و مهارت‌های حل مسئله است و هدف اصلی آن شناسایی امامان جماعت خلاق و توانمند برای طرح‌های الگویی آینده و تقویت جایگاه اجتماعی آنان است.

این رویداد به همت معاونت فرهنگی و امور اجتماعی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت و مرکز اسلامی گلستان برگزار می‌شود.

کد خبر 6709266
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها