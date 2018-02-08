پیشرفت ۵۰ درصدی پتروشیمی گچساران/هدفگذاری توسعه با احدات۳پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد افزود: این پتروشیمی در فاز تجهیز قرار گرفته است و کمک های فنی در این حوزه انجام خواهد شد.

زنگنه تصریح کرد: کهگیلویه وبویراحمد موقعیت ممتازی دارد و می تواند ارتقا یابد و این استان جغرافیای خوبی دارد و در اقتصاد ملی ایفای نقش می کند.

زنگنه گفت: کهگیلویه و بویراحمد پل ارتباطی بین استان های مختلف شده است و گردشگری در این استان مهم است و مسائل فرهنگی و زیست محیطی در راستای احداث پروژه پارک جنگی یاسوج لحاظ می شود.

زنگنه ابراز داشت: دو پتروشیمی در حال اجراست که پتروشیمی گچساران یک میلیارد دلار هزینه شده است و قریب به ۵۰ درصد پیشرفت دارد.

وزیر نفت با اشاره به پتروشیمی بویراحمد گفت: احداث این پروژه بیش از یک میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد و تحول بزرگی در استان ایحاد می کند.

زنگنه گفت: پتروشیمی های دهدشت، گچساران و بویراحمد نقش مهمی در توسعه استان خواهند داشت.

وزیر نفت رفع مشکلات گزینش در حوزه بومی گرایی ها را ضروری دانست و بیان داشت: محدودیت هایی در این حوزه وجود دارد که باید مشکلات در حوزه نیروی انسانی حل شود.

وزیر نفت با اشاره به توسعه گازرسانی در کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: میانگین بهره مندی از گازرسانی در این استان مناسب است و اقدامات لازم نیز انجام میشود.