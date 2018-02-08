نمایشگاه استانی هرم هنر در سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان، مهدی جمال از گشایش نمایشگاه استانی هرم هنر در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری سمنان خبر داد و ابراز داشت: در این نمایشگاه، ۴۰ اثر برگزیده اعضای کودک و نوجوان در قالب نقاشی و خوشنویسی به تماشا گذاشتهشده است.
وی افزود: فراخوان استانی هرم هنر در راستای شکوفایی خلاقیت هنری و به منظور تقویت اعتمادبهنفس، جذب، تشویق و ایجاد انگیزه در اعضای کارگاههای هنری، معرفی و اشاعه فعالیتهای هنری در مراکز فرهنگی هنری و ارائه آثار ارزشمند هنری با تکنیکهای از پیش تعریفشده، تابستان سال جاری تنظیم و بهتمامی مراکز فرهنگی هنری فرستاده شد و مربیان تا پایان آبانماه فرصت داشتند تا نسبت به جمعآوری آثار و ارائه آن به صورت نمایشگاهی اقدام کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان در ادامه ابراز داشت: اعضای کودک و نوجوان در سه رده سنی هفت تا ۹ سال، ۱۰ تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۶ سال با موضوع آزاد در قالب نقاشی، خوشنویسی و سفالگری به خلق و ارائه اثر پرداختند.
جمال تصریح کرد: در ۱۶ مرکز فرهنگی هنری ثابت کانون پرورش فکری استان سمنان، ۱۶ نمایشگاه تخصصی با بیش از چهار هزار اثر در دو قالب نقاشی و خوشنویسی برگزار و از این تعداد، ۱۵۰ اثر در مرحله شهرستانی برگزیده شناخته شد و پس از داوری نهایی، تعداد ۴۰ اثر به نمایشگاه استانی راه یافت.
وی بابیان اینکه در بخش سفالگری نیز تعداد ۴۸۰ اثر خلق شد و قرار است در بهار سال آینده، نمایشگاهی از این آثار برگزار شود، افزود: در آیین گشایش این نمایشگاه دو کارگاه نقاشی و خوشنویسی با موضوع دهه فجر برگزار شد و دانشآموزان به خلق اثر پرداختند که در پایان با اهدای جوایزی مورد تقدیر قرار گرفتند.
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