دستگیری متهم با ۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، سردار مهدی محمودی در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: با اقدامات اطلاعاتی ماموران پلیس آگاهی شهرستان بوئین زهرا و کسب خبر از منابع، فردی که در این شهرستان به بهانه ارتباط با مسئولان نظام و با دادن وعده وام های میلیاردی با بهره کم از شهروندان کلاهبرداری می کرد، شناسایی و دستگیری کلاهبردار در دستور کار قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: ماموران با بررسی و تحقیقات لازم کلاهبردار مورد نظر را که قصد کلاهبرداری از یک شهروند را به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال برای فراهم کردن وام میلیاردی داشت، شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان افزود: با انتقال متهم به پلیس آگاهی ابتدا منکر هر گونه بزه انتسابی بود که با مواجه با ادله پلیس به کلاهبرداری از شهروندان به مدت چندین سال به همین شیوه و روش اعتراف کرد.

وی افزود: ماموران با دعوت از ۱۰ نفر از شکات و مالباختگان مشخص شد، این کلاهبردار، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از آنان کلاهبرداری کرده است.

سردار محمودی در پایان تصریح کرد: متهم با تشیکل پرونده به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.