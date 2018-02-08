به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های راه‌سازی در سال جاری افزود: احداث ۳۰ کیلومتر بزرگراه، هشت کیلومتر راه اصلی، پنج کیلومتر راه فرعی و ۵۰ کیلومتر راه روستایی آسفالته برای سال آینده هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: توسعه زیرساخت راه ضرورت این استان است و به ویژه در بخش بزرگراه و آزاد راه نیازمند تأمین مالی پروژه‌های پیش بینی شده هستیم.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان امسال ۹.۵ کیلومتر راه روستایی احداث و ۹۲ کیلومتر نیز بهسازی شده و روکش اسفالت در ۸۶.۴ کیلومتر اجرا شده است.

حیدری به لکه‌گیری ۲۶.۶۵ مترمربع از راه‌های روستایی اشاره کرد و افزود: ۲۰ دستگاه پل نیز در سال جاری احداث شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این در سال جاری ۱۵.۴ کیلومتر بزرگراه و ۲.۳ کیلومتر راه اصلی و فرعی احداث شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان به اجرای روکش آسفالت در ۷۷ کیلومتر از راه‌های استان اشاره کرد و بیان داشت: از ابتدای سال لکه‌گیری به میزان ۱۳۵.۹۸ مترمربع انجام شده و همچنین ۴۶ دستگاه پل نیز احداث شده است.