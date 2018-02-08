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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

مدیرکل راه و شهرسازی اردبیل:

سال آینده ۹۳ کیلومتر زیرساخت راه در اردبیل احداث می‌شود

سال آینده ۹۳ کیلومتر زیرساخت راه در اردبیل احداث می‌شود

اردبیل – مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در نظر داریم سال آینده ۹۳ کیلومتر زیرساخت راه در این استان احداث کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های راه‌سازی در سال جاری افزود: احداث ۳۰ کیلومتر بزرگراه، هشت کیلومتر راه اصلی، پنج کیلومتر راه فرعی و ۵۰ کیلومتر راه روستایی آسفالته برای سال آینده هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: توسعه زیرساخت راه ضرورت این استان است و به ویژه در بخش بزرگراه و آزاد راه نیازمند تأمین مالی پروژه‌های پیش بینی شده هستیم.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان امسال ۹.۵ کیلومتر راه روستایی احداث و ۹۲ کیلومتر نیز بهسازی شده و روکش اسفالت در ۸۶.۴ کیلومتر اجرا شده است.

حیدری به لکه‌گیری ۲۶.۶۵ مترمربع از راه‌های روستایی اشاره کرد و افزود: ۲۰ دستگاه پل نیز در سال جاری احداث شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این در سال جاری ۱۵.۴ کیلومتر بزرگراه و ۲.۳ کیلومتر راه اصلی و فرعی احداث شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان به اجرای روکش آسفالت در ۷۷ کیلومتر از راه‌های استان اشاره کرد و بیان داشت: از ابتدای سال  لکه‌گیری به میزان ۱۳۵.۹۸ مترمربع انجام شده و همچنین ۴۶ دستگاه پل نیز احداث شده است.

کد مطلب 4223053
محمد میرزایی ناطق

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