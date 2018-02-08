آغاز احداث دیوار حائل در مرز لبنان و فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رژیم صهیونیستی احداث دیوار حائل در جنوب خط آبی در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی را آغاز کرد.

این اقدام رژیم صهیونیستی در حالی صورت می گیرد که مقامات لبنان به طور رسمی نسبت به ساخت این دیوار اعتراض کرده و آن را نقض حاکمیت خود اعلام کرده اند.

تکمیل این دیوار چند سال به طول خواهد انجامید و ارتفاع آن ۱۰ متر و در برخی مناطق به ویژه مناطق نزدیک به شهرک های اسرائیلی به بیش از ۱۰ متر می رسد.

رژیم صهیونیستی ادعا می کند که هدف از احداث این دیوار مقابله با گردان «رضون» حزب الله است، گردانی که به گفته مقامات تل آویو، شامل دهها مبارز آموزش دیده برای نفوذ به فلسطین اشغالی و شهرک های صهیونیستی است.

در همین حال «اندریا تیننتی» سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) که در لبنان مستقر است اعلام کرد: ما با دو طرف اسرائیلی و لبنانی در دو سوری مرز در تماس هستیم و بر حل این موضوع و جلوگیری از هر گونه تنشی اصرار می ورزیم.