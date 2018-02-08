شرایط سپیدرود خوب نیست/ کریمی به زمان احتیاج دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورمحمدی پس از شکست سه بر صفر تیمش برابر استقلال تهران گفت: بازی خوبی از خود ارائه دادیم، این روزها سپیدرود شرایط سختی دارد و همه باید کمک کنند تا بتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم.

وی افزود: سپیدرود یک تیم ریشه دار و قدیمی است و نیازمند حمایت همه مسئولان استانی است که بتواند به روزهای اوج بازگشته و شرایط بهتری پیدا کند.

نورمحمدی خاطرنشان کرد: ما زمانی به استقلال برخورد کردیم که این تیم در اوج آمادگی است و در تهران نمایش قابل قبولی مقابل حریفانش ارائه می کند.

وی در خصوص علی کریمی نیز اظهار داشت: او بازیکن بزرگی است، اما به تازگی سرمربی شده و نیاز به زمان دارد تا بتواند تیم را به شرایط آرمانی برساند. البته مسائل حاشیه‌ای که برای او اتفاق افتاد، تا حدودی در روند تیم ما اثر گذاشت و امیدواریم هرچه زودتر این مشکلات برطرف شده تا سپیدرود بتواند با آرامش به کارش ادامه دهد.

نورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: از همه هوادارانی که از رشت به تهران آمده اند تا تیم خود را تشویق کنند بابت نتیجه ای که به دست آوردیم عذرخواهی می کنیم اما قول می دهیم در آینده آن را جبران کنیم.