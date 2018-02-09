انتقادات بودار به آقای تکنوکرات!/ داستان یک پارلمان

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: در «خبرتوخبر» این هفته، درباره طرح جدید اصلاح طلبان به نام «پارلمان اصلاحات» و انتقادهای بی شائبه اصلاحاتی ها نسبت به عملکرد آقای تکنوکرات بحث کرده ایم.

داستان یک پارلمان

این روزها تعدادی از اصلاح طلبان که مخالف ادامه یافتن فعالیت شورای عالی سیاست گذاری اصلاحات پس از انتخابات مجلس دهم بودند، مشغول بررسی روی طرحی به نام پارلمان اصلاحات هستند. طرحی که نخستین مرتبه مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری آن را در آذر ماه امسال در کنگره حزب اسلامی کار مطرح ساخت.

هفته گذشته روز سه شنبه ۱۰ بهمن حسین کمالی رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتخاد تصمیم قطعی پیرامون طرح پارلمان اصلاحات طی دو هفته آینده در این شورا خبر داد.

این هفته روز دوشنبه ۱۶ بهمن، احمد حکیمی پور عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب کلیات طرح «پارلمان اصلاحات» در این شورا خبر داد.

دبیرکل حزب اراده ملت در همین باره اظهار داشت: کلیات طرح پارلمان اصلاحات در نشست روز گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصویب شد و بر همین اساس، کمیته سیاسی این شورا ماموریت یافت با جمع آوری نظرات اعضا، طرح را تکمیل کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شما در گفتگویی جایگزینی پارلمان اصلاحات به جای شورای عالی اصلاح طلبان را مطرح کردید؛ این مسئله چه قدر جنبه عملیاتی دارد گفت: این مسئله ای که گفتم، نظر حزب اراده ملت ایران است. حزب اراده ملت معتقد است که شورای عالی اصلاح طلبان فقط برای انتخابات تشکیل شد و الان انتخاباتی در کار نیست و از طرفی هم شورای عالی اصلاح طلبان علنا جلسه ای ندارد و کاری انجام نمی دهد.

حکیمی پور در حالی بر پایان یافتن کار شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تاکید دارد که حسین کمالی جایگزینی پارلمان اصلاحات به جای شورای نام برده را به تصمیم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات منوط دانسته است.

با همه این تفاسیر، سیدحسن رسولی از اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان این هفته روز شنبه ۱۴ بهمن در گفتگو با اعتماد آنلاین به دفاع از این شورا پرداخت و گفت: نظر اکثراصلاح‌طلبان ادامه کار شورای عالی سیاست‌گذاری با تقویت نقاط قوت و رفع نواقص است.

وی اضافه کرد: شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان درانتخابات مجلس ۹۸ با کارآمدی بیشتری ظاهر می‌ شود.

حملات بودار!

هفته گذشته محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، انتقادات تندی را نسبت به ناکارآمدی شهرداری در بارش برف پایتخت مطرح کرد. هاشمی در همین باره گفت: «در پی بارش برف شدید اقداماتی در راستای بازگشایی معابر اصلی انجام شد اما متأسفانه شهرداری تهران نسبت به برف‌روبی و آماده‌سازی کوچه پس‌کوچه‌ها عملکرد خوبی را نداشت.»

رئیس شورای شهر تهران، تنها فردی نبود که نسبت به عملکرد آقای تکنوکرات نقد داشت. محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید روز یکشنبه ۸ بهمن در گفتگو با سایت «امیدنامه» ضمن انتقاد شدید به نجفی گفت: «تاسف می‌خورم از اقدامات شهرداری و استانداری که برای بارش متوسط برف، شهر به این وضع درآمده است.»

عارف با انتقاد نسبت به کم کاری عوامل شهرداری در برف روبی تصریح کرد: «از شب گذشته تاکنون تعداد زیادی درخت بر اثر سنگینی بارش برف شکسته که نشان می‌دهد عوامل شهرداری اقدام به برف‌روبی از درخت‌ها نکرده‌اند، ضمن اینکه شن پاشی در کوچه و خیابان‌های فرعی نیز به شکل مطلوب انجام نشده است.»

این اظهارات، تنها بخشی از حملات اصلاح طلبان به عملکرد نجفی در شهرداری طی روزهای اخیر بود. در هفته جاری، بار دیگر محسن هاشمی عملکرد نجفی در شش ماهه اخیر از زمان روی کارآمدنش بر مصدر شهرداری تهران را با انتقاد جدی مواجه ساخت.

فرزند دوم آیت الله هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه ۱۵ بهمن در چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: «باید معترف بود در ۶ ماه سپری شده از دوران مسئولیت شورای پنجم و شهردار منتخب آن، انتظار عمومی از تحول در مدیریت شهری برآورد نشده است و آنگونه که باید مدیریت شهری در انجام وظایف خود فعال عمل نکرده است.»

در کنار این ها، غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در صفحه توییتر این حزب ضمن انتقاد از بودجه شهرداری تهران در سال ۹۷ نوشت: «بودجه شهرداری تهران فاقد چشم انداز روشن تحول در شهر و نامنطبق با انتظارات مردم است. عدم تصویب کلیات بودجه می تواند فرصتی برای تغییر روندهای نادرست فعلی باشد.»

اگر انتقاد محسن هاشمی و غلامحسین کرباسچی از اعضای ارشد حزب کارگزاران که نقشی بی بدیل و مهم در رسیدن نجفی به مسند شهرداری تهران داشتند را کنار هم قرار دهیم، متوجه نوعی تغییر رویه این حزب نسبت به آقای شهردار می شویم. تغییر رویه ای که می تواند کار نجفی را زودتر از آنچه تصور می شود در شهرداری تهران به پایان برساند.

از همان ابتدای روی کار آمدن محمدعلی نجفی در راس شهرداری تهران، زمزمه هایی مبنی بر حضور موقت و محدود وی در این سمت مطرح شد. طرح انتقادهای بی امان از کارنامه مدیریتی نجفی در شهرداری، آن هم از سوی موتلفان سیاسی وی، این سوال را در ذهن متبادر می کند که آیا باید در روزهای آینده، شاهد کنار رفتن نجفی باشیم.

استراتژی اصلاحات

روزنامه اعتماد روز یکشنبه در گزارشی، به آینده سیاست ورزی جریان اصلاح طلب پرداخت. اعتماد در ابتدای این گزارش، عنوان کرد که اگر فیلترهای نظارتی مانع استفاده از همه ظرفیت‌های این جریان نشوند، اصلاح طلبان نتیجه بهتری خواهند گرفت و به ائتلاف با گروه‌های میانه ‌رو نیازی نخواهند داشت.

اعتماد در بخش دیگری از این گزارش، تجربه مجلس دهم و عملکرد دولت دوازدهم را باعث ایجاد تردید در میان اصلاح طلبان برای ادامه ائتلاف با جریان موسوم به اعتدال ارزیابی کرد و نوشت: اظهاراتی که محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید تاکنون در مورد عدم ائتلاف در انتخابات ٩٨ و حضور با کاندیدای اصلاح‌طلب در سال ١٤٠٠ گفته است، به خوبی گویای این تردید است.

اولین بار عبدالله ناصری از مشاورین نزدیک به رئیس دولت اصلاحات بود که روز یکشنبه ۲۴ دی در گفتگویی بلندبالا با روزنامه فرهیختگان طرح سرلیستی جهانگیری برای انتخابات مجلس آینده را پیش کشید.

طرح ناصری با بازخوردهای متفاوتی مواجه شد؛ سایت اصلاح طلب «نامه نیوز» روز ۲۶ دی در گزارشی، ضمن استقبال از طرح ناصری نوشت: در واقع پس از انتقادهایی که به عملکرد عارف در مدت فعالیت به عنوان رئیس فراکسیون امید وارد شده است، دور از ذهن نیست که اصلاح طلبان چهره جدیدی را وارد انتخابات مجلس کنند و با خودشان بگویند «چه کسی بهتر از جهانگیری». فردی که هم پرونده سیاسی خوبی را از خود به جای گذاشته است و هم در مناظره های انتخاباتی چنان درخور ظاهر شد که برخی او را لایق ریاست جمهوری معرفی کردند.

ناصر ایمانی از تحلیل گران سیاسی روز ۵ بهمن در گفتگو با هفته نامه مثلث با اشاره به عبور اصلاح طلبان از عارف تصریح کرد: به نظر من اصلاح ‌طلبان مدت‌ هاست که از آقای عارف عبور کرده‌اند؛ چون آقای عارف نتوانست در مقابل لاریجانی ‌وزنه ‌ای باشد ولی آقای جهانگیری احتمالا می‌ تواند باشد.

بازگردیم به گزارش روزنامه اعتماد! این جریده با اشاره تلویحی به حمایت حزب کارگزاران از ایجاد دوقطبی لاریجانی-جهانگیری نوشت: معرفی جهانگیری به عنوان کاندیدا در هر دو عرصه مجلس و ریاست‌جمهوری چالش به حساب می‌آید؛ زیرا برخی از طیف‌های اصلاح ‌طلب با ساختن دوگانه جهانگیری - لاریجانی و طرح ایده تقدم استراتژی بر ایدئولوژی(اشاره به یادداشت محمد قوچانی در هفته نامه سازندگی در شهریور ماه سال جاری با عنوان تقدم استراتژی بر ایدئولوژی) مساله را پیچیده کردند. در این چالش اصلاح‌طلبان باید بین معرفی کاندیدای کاملا اصلاح‌ طلب خود و حمایت از گزینه احتمالا پیروز یکی را انتخاب کنند.

اعتماد در ادامه گزارش خود با اشاره ضمنی به اظهارات صادق زیباکلام و محمدعلی ابطحی که جهانگیری را به کناره گیری از دولت تشویق کرده بودند نوشت: مخالفان ادامه راه ٩٢ و ٩٦ به جهانگیری توصیه می‌کنند که از سه سال و نیم آینده نیز برای جلب آرای بیشتر استفاده کنند. این گروه تصور می‌کنند که خروج از دولت و در پیش گرفتن رویکرد مطالبه‌گرایانه‌تر سبب محبوبیت بیشتر جهانگیری شده و او را به پیروز میدان تبدیل می‌ کند.