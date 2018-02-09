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۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۹

فوتسال جام ملت‌های آسیا - چین تایپه

ناظم الشریعه: کار تیم ملی فوتسال ایران تازه شروع شده است

ناظم الشریعه: کار تیم ملی فوتسال ایران تازه شروع شده است

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: با صعود به فینال جام ملت‌های آسیا تازه کار ما شروع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران امروز جمعه در دیدار نیمه نهایی فوتسال جام ملتهای آسیا موفق شد ازبکستان را با نتیجه ۷ بر یک شکست بدهد و راهی دیدار نهایی شود. ایران روز یکشنبه و از ساعت ۱۴:۳۰ در فینال به مصاف ژاپن می رود.

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران بعد از پایان بازی با ازبکستان، گفت: هدف نهایی ما حضور در فینال بود و بلافاصله بعد از پایان بازی با ازبکستان، کار ما تازه شروع شده است.

وی افزود: هرکسی در آسیا انتظار داشت ما به فینال برسیم. ایران تیم سوم جهان است و ما باید این انتظارات را زنده نگه داریم.

همچنین احمدوف سرمربی تیم ازبکستان درباره این بازی گفت: ایران امروز قدرتمندانه بازی کرد. عملکرد ما در نیمه اول واقعا بد بود ولی در نیمه دوم بهتر شدیم. ما آماده سازی خود را برای بازی با عراق برای کسب عنوان سومی آسیا آغاز می کنیم.

کد مطلب 4223673

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