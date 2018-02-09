  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱:۱۹

هفته بیست و چهارم سری آ؛

پیروزی ارزشمند یوونتوس در زمین فیورنتینا/ صعود موقتی به صدر جدول

پیروزی ارزشمند یوونتوس در زمین فیورنتینا/ صعود موقتی به صدر جدول

تیم فوتبال یوونتوس در دیدار حساس خارج از خانه مقابل فیورنتینا به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال فیورنتینا و یوونتوس جمعه شب در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابتهای سری آ ایتالیا به مصاف هم رفتند که در پایان یوونتوس برتری ۲ بر صفر را کسب کرد.

نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت. در دقیقه ۲۰ این نیمه داور خطای پنالتی کیه لینی را اعلام کرد اما پس از ویدیو چک مشخص شد که مهاجم فیورنتینا قبل از آن در آفساید قرار داشت و از تصمیم خود منصرف شد.

در نیمه دوم و در دقیقه ۵۶ فدریکو برناردسکی از روی یک ضربه کاشته به زیبایی دروازه میزبان را گشود. در دقیقه ۸۶ نیز نوبت به گونزالو ایگواین رسید تا کار را تمام کند.

تیم یوونتوس با این برد ۶۲ امتیازی شد و موقتا جای ناپولی را در صدر جدول گرفت.

کد مطلب 4223808

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها