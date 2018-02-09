پیروزی ارزشمند یوونتوس در زمین فیورنتینا/ صعود موقتی به صدر جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال فیورنتینا و یوونتوس جمعه شب در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابتهای سری آ ایتالیا به مصاف هم رفتند که در پایان یوونتوس برتری ۲ بر صفر را کسب کرد.

نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت. در دقیقه ۲۰ این نیمه داور خطای پنالتی کیه لینی را اعلام کرد اما پس از ویدیو چک مشخص شد که مهاجم فیورنتینا قبل از آن در آفساید قرار داشت و از تصمیم خود منصرف شد.

در نیمه دوم و در دقیقه ۵۶ فدریکو برناردسکی از روی یک ضربه کاشته به زیبایی دروازه میزبان را گشود. در دقیقه ۸۶ نیز نوبت به گونزالو ایگواین رسید تا کار را تمام کند.

تیم یوونتوس با این برد ۶۲ امتیازی شد و موقتا جای ناپولی را در صدر جدول گرفت.