واگذاری تیم فوتسال تاسیسات هنوز قطعی نشده است/ شاید هندبال بماند

مجید حلاجی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت انتقال امتیاز تاسیسات به پاس قوامین چه شد، گفت: پیرامون انتقال امتیاز تیم فوتسال این باشگاه چنین اتفاقی نیفتاده است و این مسئله در حد یک شایعه بوده و با کسی در این مورد حرفی نزده بودیم و نمی دانم این حرف را از کجا در آورده بودند!

وی در مورد اینکه آیا اصلا باشگاه تاسیسات قصد دارد امتیاز تیم فوتسال این باشگاه را واگذار کند یا خیر گفت: اینکه امتیاز منتقل شود بحث شده اما هنوز قطعی نشده، نه ماندنش و نه رفتنش مشخص نیست و همه چیز فعلا مسکوت مانده تا هیات مدیره باشگاه در این خصوص تصمیم گیری کند. ولی اینکه به چه کسی هنوز معلوم نیست ما با کسی حرفی نزده بودیم. واگذاری امتیاز تاسیسات تا این زمان پنجاه - پنجاه است.

مدیرعامل باشگاه تاسیسات دریایی ادامه داد: ماندن تیم فوتسال منوط به تصمیم هیات مدیره خواهد بود اما آن چیزی که حتمی است که تیمداری در هندبال بیشتر از رفتن این تیم است. فوتسال هزینه هایش سنگین است و احتمال رفتن اش بیشتر. باز هم می گویم این مسئله مسکوت مانده تا هیات مدیره در این خصوص تصمیم گیری کند.

وی در خصوص اینکه چه زمانی قرار است جلسه هیات مدیره این باشگاه برگزار شود و پیرامون این مسئله تصمیم گیری کند نیز گفت: اعضا مجمع زمان نداده اند. در حال حاضر اعلام کرده اند که به خاطر شلوغ شدن این حرف ها دست نگه داریم تا بعد از آن بتوانند در این مورد تعیین تکلیف نمایند. به هر حال ما تا فصل بعد رقابتهای لیگ فوتسال و هندبال هنوز زمان داریم و فاصله زیاد است و می توانیم در این مورد تصمیم گیری کنیم.

حلاجی در پاسخ به این سوال که اعضاء تیم هندبال بانوان باشگاه تاسیسات کمی بابت حضور این تیم در فصل بعد رقابتها نگرانی دارند نیز این طور گفت: تلاش ما این است که تیم را در فصل بعد نگه داریم.

«تیم هندبال باشگاه تاسیسات دریایی چند سالی است در لیگ برتر هندبال بانوان قهرمان یا نایب قهرمان می شود اما هرگز به عنوان نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا یا رقابتهای معرفی شده حضور پیدا نکرده است با توجه به اینکه این بار نیز این تیم قهرمان لیگ برتر شده و می تواند به عنوان نماینده ایرا در آسیا حضور داشته باشد، باشگاه چه تصمیمی در این خصوص خواهد گرفت، گفت: ما برای تیم داری و قهرمانی این تیم دغدغه داشتیم. دغدغه مالی کمی مشکل ساز است و ما را آزار می دهد. در حال حاضر نمی‌توانیم قول بدهیم. مسائل مالی را مجمع تصمیم گیری می کند و باید در این خصوص حوصله کنیم تا تصمیم گیری شده و جواب ما را بدهند.

وی در پایان بیان داشت: باید در اینجا از کادر فنی قبلی تیم هندبال تاسیسات نیز تشکر کنم که در این قهرمانی سهم داشتند.