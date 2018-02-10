ایران مهمترین، قوی ترین و جدی ترین حامی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عمار حکیم رئیس تحالف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی که جمعه شب با حضور «ایرج مسجدی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و خانواده های ایرانی مقیم بغداد به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد در سخنانی به بیان ابعاد مختلف شخصیت امام خمینی (ره) و نیز رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران پرداخت.

حکیم با بیان اینکه بحث درباره انقلاب اسلامی ایران با نام و شخصیت امام (ره) گره خورده است، اظهار داشت: بدون بررسی شخصیت امام (ره)، انقلاب اسلامی را نمی توان شناخت، به همین دلیل این انقلاب در سراسر جهان با نام امام خمینی (ره) شناخته می شود.

وی در ادامه به بیان شاخصه های بارز شخصیت امام (ره) پرداخت و از معنویت و ارتباط با خدا، حکمت و ژرف نگری، فقاهت، واقع نگری، صراحت و شجاعت به عنوان برخی از این ویژگی ها نام برد و تاکید کرد: این ویژگی ها موجب شد در مراحل حساس تصمیم گیری های شجاعانه ایشان، تغییری در رویکرد انقلاب صورت گیرد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق ادامه داد: امام (ره) دیدگاه روشنی برای اداره حکومت داشت و طرح ولایت فقیه یک نظریه اسلامی همه جانبه است که توسط ایشان مطرح شد و به اجرا در آمد.

حکیم با اشاره به مردمی بودن امام خمینی عنوان کرد: امام (ره) هیچگاه رابطه خود را با مردم قطع نکرد و در مناسبت های مختلف باوجود کهولت سن اصرار داشتند که مستقیم با مردم سخن بگویند.

وی افزود: استکبارستیزی از دیگر ویژگی های ایشان بود و با این منش در برابر استکبار جهانی ایستادند، مقاومت کردند و از آنها نترسید و این امر موجب شد تا این فرهنگ جدید در بین ملت های جهان نهادینه شود.

رئیس تحالف ملی شیعیان عراق از اهتمام ویژه به مسائل جهان اسلام از جمله مسئله فلسطین و عراق و دیگر قضایای ملت های مظلوم جهان به عنوان دیگر شاخص های امام (ره) نام برد و تصریح کرد: امام خمینی (ره) معتدل و میانه رو بودند و فهم و درک ایشان از مبانی اسلامی مبتنی بر اعتدال بود و اعتدال همواره در فتاوا و مواضع ایشان دیده می شد و این اعتدال را از مکتب اهل بیت (ع) آموخته بودند. ایشان با اعتدال بین مدنیت و دین پیوند برقرار کردند و بر هر دو اعتقاد داشتند.

حکیم با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی از شخصیت امام (ره) متاثر شده است، گفت: انقلاب ایران یک انقلاب اسلامی است و مبنای اسلامی در آن نقش اساسی دارد و در عین حال یک انقلاب مردمی و فراگیر است. این یک انقلاب مسالمت آمیز بود. در همان موقع برخی از شخصیت های مخلص انقلاب نظر به کار مسلحانه داشتند، اما امام (ره) اصرار بر مسالمت آمیز بودن انقلاب داشتند.

وی در ادامه تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران با دیدگاه حکومتی جدید مبتنی بر نظریه ولایت فقیه توانسته است موفقیت های بزرگی در عرصه های مختلف کسب کند. انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فراگیر بود و توانسته است که در جنبه های معنوی فرهنگ سازی کند و در عین حال نیز در ابعاد مادی پیشرفت های چشمگیری داشته باشد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق با تاکید بر اینکه اگر انقلاب اسلامی ایران نبود مسئله فلسطین به فراموشی سپرده می شد، عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب آرمانی بود که توانست یک فرهنگ جدید را نهادینه کند به نحوی که نه تنها مسئول خود بلکه مسئول هر مظلوم در جهان باشد و قضیه فلسطین از مصادیق آن است.

حکیم با اشاره به ایستادگی ایران در مقابل تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس، اظهار داشت: این ایران و دوستان انقلاب اسلامی ایران هستند که در برابر این تصمیم ایستادگی کردند، دیگران در همان آغاز چند تا بیانیه دادند و بعد کل قضیه را به فراموشی سپردند.

وی با تاکید بر نقش رهبری بعد از رحلت امام خمینی (ره) تصریح کرد: بعد از رحلت امام (ره) اگر ایران اسلامی با یک رهبری ویژه با شاخصه های استثنایی روبه رو نمی شد حتما این انقلاب تضعیف می شد، ولی حضور شخصیت فرزانه ای مانند آیت الله خامنه ای توانست تمام شاخصه های انقلاب اسلامی ایران را حفظ و تجدید کند.

رئیس تحالف ملی شیعیان عراق ادامه داد: امام خامنه ای توانستند علاوه بر حراست از آرمان های امام (ره) با توجه به شرایط داخلی و خارجی، انقلاب اسلامی را به روز کنند.

حکیم با اشاره به چالش هایی که انقلاب ایران در این سال ها با آن رو به رو بوده است، گفت: انقلاب اسلامی همواره با چالش ها، فشارها و محاصره های خارجی مواجه بوده و همواره این محاصره ها به اشکال مختلف بوده است ولی با حمایت مردم ایران از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران توانسته است که این تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران بعد از ۳۹ سال و با گذشت چند نسل همچنان روحیه انقلابی خود را حفظ کرده و این یکی از دستاوردهای مقام معظم رهبری و از جمله ویژگی های این نظام است.

رئیس جریان حکمت ملی عراق با اشاره به روابط ایران و عراق اظهار داشت: رابطه امام و رهبری با عراق رابطه ای ویژه است و ما نداریم کشوری که رهبرانش همانند جمهوری اسلامی ایران در عراق زندگی کرده و از نزدیک برخورد طولانی با مسائل آن داشته باشند.

حکیم با اشاره به سال های تبعید امام خمینی (ره) در عراق و حضور مقام معظم رهبری در این کشور تاکید کرد: امام خمینی (ره) و امام خامنه ای فهم عمیقی از قضایای عراق دارند.

وی تصریح کرد: چالش امنیتی در عراق بر ایران هم تاثیر می گذارد و مشکل برای ایران، مشکل برای عراق بوده و سرنوشت این دو کشور به هم گره خورده است.



رئیس تحالف ملی شیعیان عراق ادامه داد: در طول ۱۴ سال گذشته همواره ایران مهمترین، قوی ترین و جدی ترین حامی عراق در صحنه های سیاسی و امنیتی و جنگ با داعش بوده و در مرحله آبادانی و فضای جدیدی که در عراق ایجاد شده، جمهوری اسلامی ایران هم باید حضور داشته باشد.

حکیم تاکید کرد که انقلاب اسلامی ایران متعلق به همه ملت های مسلمان و جهان است. همه به این انقلاب اسلامی مفتخریم و این انقلاب تنها مخصوص ملت ایران نیست بلکه متعلق به همه مستضعفان جهان و ملت های مسلمان است.

وی در پایان تصریح کرد: منظور از صدور انقلاب اسلامی ایران، آرمان سازی، فرهنگ سازی و ایجاد فضا برای این آرمانها است. ملت های دیگر جهان وقتی این آرمان ها را می بینند، به آن دلبسته می شوند و این امر هرگز به معنی دخالت در امور دیگر کشورها نیست.