تشدید اقدامات انتظامی و ترافیکی در ۲۲بهمن/ کاهش۸ درصدی سرقت ها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان با اشاره به اینکه در آستانه ۲۲ بهمن هستیم و در این رابطه تشدید اقدامات امنیتی، انتظامی و ترافیکی را برای سهولت حضور مردم در راهپیمایی را خواهیم داشت، اظهار داشت: تور فرماندهی انتظامی لرستان در ۵۰ نقطه گسترده است و در ایست و بازرسی های موقت و در ایجاد نظم و امنیت برای هم استانی ها برای برگزاری یک راهپیمایی باشکوه اقدام خواهد کرد.

وی تصریح کرد: امیدواریم که مردم با حضور خود در این راهپیمایی مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و نظام سلطه بزنند؛ این راهپیمایی بنا به فرموده رهبری «از همه سال ها تماشایی تر خواهد شد».

فرمانده انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه بستر فوریت های پلیسی در لرستان به شکل جدیدی رقم خواهد خورد، گفت: امروز فوریت های پلیسی ۱۱۰ جزو نیازهای عمومی مردم است و وارد زندگی مردم شده است، در گذشته مردم اگر موردی داشتند به سمت پلیس می آمدند اما امروز ماموریت ها از سوی مردم به پلیس داده می شود و نیروی انتظامی در کمترین بازه زمانی ماموریت را دریافت می کند و در زمان کمی در محل حاضر می شود.

۶۳درصد فوریت های پلیسی در لرستان عملیاتی شد

سردار مهدیان نسب با اشاره به اینکه این موضوع افتخار است برای نیروی انتظامی، عملکرد ما در این حوزه بسیار بارز است و جزو استان های شاخص هستیم چون مردم فوریت ها را خوب دریافت کرده اند و تشخیص می دهند، ادامه داد: ۴۵۸ هزار و ۷۳۰ بار ماموریت به پلیس از طریق فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش شده که ۶۳ درصد آنها عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه این آمار یعنی فوریت به سمت و سوی عملیاتی شدن می رود و غیرفوریتی در استان کم می شود، این موضوع نیز به خاطر فهم بالا و باسواد بودن مردم استان است، تصریح کرد: ۳۷ درصد تماس های فوریت های پلیسی هم مربوط به راهنمایی و مشاوره تلفنی از پلیس بوده که نشانگر اعتماد مردم است.

۱۹۸ باند سرقت در لرستان متلاشی شد

فرمانده انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه میزان عملیاتی شدن ماموریت های فوریت های پلیسی لرستان ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، افزود: ۱۱۱ طرح حجمی در کمتر از ۶ ماه در استان اجرا شده و در حوزه طرح های حجمی ۷۱۳ بار نقاط آلوده را پاکسازی کرده ایم و افراد متواری، مجرم، مزاحم و خرده فروشان مواد مخدر دستگیر شده اند.

سردار مهدیان نسب با اشاره به اینکه میزان سرقت ها طی ۱۰ ماه در لرستان ۸ درصد کاهش یافته است، این در حالی بود که در اواخر مردادماه حدود ۶ درصد افزایش سرقت داشتیم، ادامه داد: تلاش پلیس، ۱۶ طرح پیشگیرانه و ارتقای توان پلیس باعث کاهش ۸ درصدی سرقت ها شده است و از سوی دیگر میزان کشف سرقت ها نیز ۶ درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: ۱۹۸ باند سرقت را در لرستان متلاشی کرده ایم و ۶۴۴ سارق دستگیر شده است.