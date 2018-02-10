نامزدهای جشنواره ملی فیلم فجر ۳۶ امشب معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر ساعت ۲۰ امروز شنبه بیستویکم بهمنماه پس از نمایش آخرین فیلم جشنواره در سینمای رسانهها طی یک نشست خبری با حضور داوران در پردیس ملت اعلام خواهد شد.
فرشته طائرپور، حسن خجسته، بهرام بدخشانی، رسول صدرعاملی، کمال تبریزی، محمدرضا فروتن و خسرو دهقان، بازبینی آثار جشنواره را از دوازدهم بهمن ماه آغاز کردند و تا روز نوزدهم بهمنماه تماشای فیلمها را به پایان بردند.
داوران امشب پس از دو روز جمع بندی برای اعلام نامزدها در نشست با خبرنگاران حاضر خواهند شد.
قرار است امشب هر کدام از داوران بخشی از نامزدها را اعلام کنند و پس از اعلام فهرست کامل نامزدها، به پرسش خبرنگاران پاسخ دهند.
نامزدهای این دوره از جشنواره، ساعت ۲۰ امروز شنبه بیستویکم بهمنماه پس از پایان آخرین سانس نمایش فیلمها در سینمای رسانه و ۲۴ ساعت قبل از برگزاری مراسم اختتامیه اعلام میشود.
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، یکشنبه شب ۲۲ بهمنماه برگزار خواهد شد.
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