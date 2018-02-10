ایجاد شیفت عصر در دفاتر پستی برای ثبت نام کارت هوشمند ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور العمل جدید ثبت نام کارت هوشمند ملی در دفاتر پستی از سوی معاون شرکت ملی پست ایران به واحدهای اجرایی پست در سراسر کشور ابلاغ شد.

مطابق با این دستورالعمل و در راستای تعامل با سازمان ثبت احوال، واحدهای اجرایی پست موظف شدند علاوه بر هماهنگی با ادارات ثبت احوال استانی در زمینه راه اندازی باجه های سیار ثبت نام و توزیع کارت هوشمند ملی، تعداد دفاتر ارائه دهنده خدمت و سهمیه ثبت نامی دفاتر پستی را افزایش دهند.

همچنین این دفاتر، موظف به ایجاد نوبت کاری عصرگاهی در دفاتر پرترافیک و راه اندازی شیفت کشیک جهت ارائه سرویس در ایام تعطیل و رفع مشکلات احتمالی ارتباطی و زیرساختی شدند.

واحدهای اجرایی پست باید با پیش بینی الزامات اجرایی مدنظر اداره ثبت احوال استان، زیرساخت های فنی و اجرایی را فراهم و در صورت نیاز از توان بخش خصوصی به منظور تأمین تجهیزات و نیروی انسانی استفاده کنند.

طبق این دستورالعمل، ارائه خدمات سیار ثبت نام کارت هوشمند ملی به نهادها، سازمان ها و مجتمع هایی مانند آسایشگاه ها، مراکز خدمات اجتماعی، روستاها و نقاط محروم که به دلیل شرایط خاص امکان مراجعه به واحدهای پستی را ندارند در اولویت قرار گرفته است.

در راستای نظارت مستمر بر کل فرآیند ثبت نام و اصلاح سریع مشکلات از سوی مسئولان مربوطه، واحدهای اجرایی پست موظفند با تشکیل تیم و بازدید مستمر از واحدهای ارائه دهنده خدمات، به خصوص باجه های سیار، بر رعایت دقیق استانداردهای ابلاغ شده و تناسب عملکرد با سهمیه اختصاص یافته و شیوه دریافت هزینه پستی نظارت کنند.

در این دستورالعمل بر اطلاع رسانی مناسب و موثر در خصوص ثبت نام کارت هوشمند ملی تاکید شده و دفاتر و واحدهای پستی باید نسبت به تهیه و نصب پوستر راهنمای آموزشی استفاده از سامانه www.ncr.ir به منظور پیش ثبت نام و نوبت گیری در دفاتر پستی اقدام کنند.