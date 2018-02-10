دورتموند برابر هامبورگ پیروز شد/ شکست خانگی بایرلورکوزن

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای بوندس لیگا روز شنبه با برگزاری دیدارهای همزمان ادامه یافت که در یکی از بازی ها تیم دورتموند برابر هامبورگ به پیروزی ۲ بر صفر دست یافت.

میچی باتشوایی (۴۹) و ماریو گوتزه (۹۲) در این بازی برای دورتموند گلزنی کردند. تیم دورتموند با این برد ۳۷ امتیازی شد.

در یکی از دیدارهای مهم دیگر تیم بایرلورکوزن در جدال خانگی برابر هرتابرلین شکست غیر منتظره ۲ بر صفر را متحمل شد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این ترتیب است:

* هوفن هایم ۴ - ماینتس ۲

* فرانکفورت ۴ - کلن ۲

* بایرلورکوزن صفر - هرتابرلین ۲

* هانوفر ۲ - فرایبورگ یک

* دورتموند ۲ - هامبورگ صفر