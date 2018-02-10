لقاء پروردگار یعنی آگاهی به حضور خداوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین ابراهیمی دینانی، عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران و چهره ماندگار فلسفه در برنامه معرفت که از شبکه چهار سیما پخش می شود، اظهار داشت: وجود حق تعالی همه جا حضور دارد. یک نقطه از عالم هستی نیست که حق تعالی در آنجا حضور نداشته باشد و در آن محیط نباشد پس تکوینا و وجودا همه جا هست و هیچ جا خالی از حق نیست.

دینانی با بیان اینکه دور بودن ما از خدا در عالم آگاهی و معرفت است، افزود: با این حضور خداوند در همه جا اگر کسی خدا را نشناسد نزدیکی و قرب برایش معنی ندارد.

وی ادامه داد: لقا حق یعنی در آگاهی، علم و عقل شما به حق تعالی نزدیک می شوید. اگر بفهمیم که خداوند همه جا حضور دارد با پروردگار ملاقات کرده ایم.

چهره ماندگار فلسفه تأکید کرد: هر چه مراتب آگاهی بالاتر رود شما در ملاقات پروردگار موفق تر و نزدیک ترید. لقا الله یعنی لقا در معرفت و در مقام و آگاهی. جسمانی نیست زمانی و مکانی نیست.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ملاقات در آگاهی است وصل و فصل در آگاهی است وحدت و کثرت در آگاهی است و همه چیز در آگاهی است تصریح کرد: انسان قابلیت های بسیاری دارد و خیلی کارها می تواند انجام دهد. عقل بزرگترین قابلیت انسان است، نعمت عقل بالاترین نعمت از میان نعمت های دیگر است که خداوند به انسان داده است و قابلیت انسان در عقلانیت از هر قابلیت دیگری بیشتر است.

عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران ادامه داد: دیدن و شنیدن مرتبه ای از آگاهی است، مرتبه ای از طبیعت هستند اما آگاهی مراتبی دارد که در مرتبه خیلی بالاتر از عقل است. آنجا دیگر چشم نمی بیند گوش نمی شنود تعقل از تخیل و احساس و توهم بالاتر است. خود احساس آگاهی است. شما می بینی و می شنوی اینها آگاهی است ولی آگاهی عقلانی از آگاهی حسی بالاتر است.

وی با طرح این سوال که در ارتباط انسان با طبیعت، طبیعت ما را طبیعی می کند یا ما طبیعت را انسانی می کنیم، گفت: ما طبیعت را انسانی می فهمیم یعنی طبیعت را انسانی می کنیم پس علت برتری انسان بر طبیعت و فهم انسان از طبیعت فهم و عقل او است.

ابراهیمی دینانی با اشاره به رساله عقل سرخ سهروردی گفت: چرا سهروردی نام این رساله را عقل سرخ گذاشته است؟ مگر عقل رنگ دارد که سرخ باشد؟ مگر آگاهی رنگ دارد؟ شما رنگ را روی اجسام می بینید، هر عقلی سرخ است، عقل سرخ است. حالا چرا؛ عالم رنگ عالم پیچیده ای است که در علوم بحث شده است که چرا رنگ ها با هم اختلاف دارند.

وی ادامه داد: می گویند رنگ سرخ ترکیبی است از سیاهی و سفیدی. اگر سیاهی و سفیدی را با هم ترکیب کنید سرخ می شود این چیزی است که حکمای سابق گفته اند حالا چرا عقل سرخ است. از این جهت سرخ است که در حد ذات روشن است و اگر روشن است پس سفید است اما عقلی که در ذات خودش روشن و سفید می نماید در تن که جسم است با تن یک ارتباطی دارد ذات جسم سیاه است از آنجا که جسم است، تاریک است. چون سلول ها و اتم ها از هم جدا هستند. عقل جمع است، نور است و روشنایی. عقل انسانی سرخ است. ترکیبی است از سیاهی و سفیدی.

دینانی با اشاره به یکی از آیه های قرآن گفت: عده ای در ملاقات با پروردگارشان شک می کنند، چون ملاقات را جسمانی می فهمند شک می کنند که چطور می شود ملاقات کرد، اما اگر به عالم آگاهی راه پیدا کنند شک نمی کنند، آگاهی ملاقات است، عاقل معقول دارد. عقل با معقول ملاقات می کند. عقل، معقول را در خود دارد. اگر کسی اهل معرفت باشد لحظه ای از رویت خدا غافل نیست چون هر چه می بینید جلوه حق است دیدن جلوه از دیدن متجلی جدا نیست.

دینانی ابراز داشت: امروزه علم خیلی از مشکلات را برای بشر حل کرده است و مردم در رفاه علمی هستند. اما یک مساله ای که کمتر به آن توجه می شود این است که علم با همه عظمتی که دارد و همه کارهای خوبی که انجام می دهد وقتی چیزی را مورد بررسی علمی قرار می دهد از یک جهت و یک دیدگاه مورد بررسی قرار می دهد از همه جوانب هستی نمی تواند به آن نگاه کند و بسیاری از جوانب مورد توجه قرار نمی گیرد.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: تفاوت ها در عالم باید وجود داشته باشد اما تبعیض خوب نیست. تبعیض یعنی هر چیزی را در جای خودش ننشانی یعنی چیزی را در جایی قرار دهی که جایش نیست اما باید تفاوت ها را ببینیم و باشند پس ما همواره باید بین تفاوت ها و تبعیض ها یک جدایی قائل شویم.