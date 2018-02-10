رایزنی سران لبنان درباره تحولات جدید منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، میشل عون رئیس جمهور لبنان با نبیه بری رئیس پارلمان و سعد حریری نخست وزیر این کشور روند تحولات منطقه به ویژه پس از تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به سوریه و واکنش دمشق به آن و سرنگون کردن یک جنگنده صهیونیست، را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

بر اساس این گزارش؛ رئیس جمهور لبنان به همراه رئیس مجلس و نخست وزیر این کشور تحولات مربوط به تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه را مورد رایزنی قرار دادند.

سران عالی رتبه لبنان در این نشست، گزارشی از وزیر دفاع و فرمانده ارتش این کشور درباره روند اوضاع دریافت کردند.

این در حالی است که ولید جنبلاط رئیس حزب دموکراتیک پیشرو لبنان نیز گفت: حوادث بزرگی در منطقه در راه است.

جهاد ذبیان رئیس جریان صرخة وطن لبنان نیز به ارتش سوریه و متحدانش در محور مقاومت به خاطر سرنگونی جنگنده رژیم صهیونیستی تبریک گفت و آنرا اولین واکنش به تجاوزات و نقض حاکمیت سوریه و هدف قرار دادن مواضع نظامی سوریه به بهانه های واهی دانست.

وی افزود: محور مقاومت با این اقدام پیام بازدارنده به دشمن صهیونیست داد. دشمن باید بداند که سوریه و متحدانش امور غافلگیر کننده زیادی در عرصه میدانی دارند که در زمان و مکان مناسب به آن روی می آورند.

از سوی دیگر منابع لبنانی اعلام کردند: موشکی لحظاتی قبل به نزدیکی شهرک کوکبا در یکی از بوستانهای مجاور حاصبانی در جنوب لبنان اصابت کرده است و نیروهای امنیتی منطقه را به محاصره خود درآورده اند و دودی از موشک در حال برخاستن است.