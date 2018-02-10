  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۰

اخبار لبنان؛

رایزنی سران لبنان درباره تحولات جدید منطقه

رایزنی سران لبنان درباره تحولات جدید منطقه

رایزنی عون با بری و حریری درباره تحولات مربوط به تجاوز صهیونیستها به سوریه، واکنش جنبلاط به تحولات و اصابت موشک به منطقه ای در جنوب لبنان از مهمترین اخبار آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، میشل عون رئیس جمهور لبنان با نبیه بری رئیس پارلمان و سعد حریری نخست وزیر این کشور روند تحولات منطقه به ویژه پس از  تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به سوریه و واکنش دمشق به آن و سرنگون کردن یک جنگنده صهیونیست، را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

بر اساس این گزارش؛ رئیس جمهور لبنان به همراه رئیس مجلس و نخست وزیر این کشور تحولات مربوط به تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه را  مورد رایزنی قرار دادند.

سران عالی رتبه لبنان در این نشست، گزارشی از وزیر دفاع و فرمانده ارتش این کشور درباره روند اوضاع دریافت کردند.

این در حالی است که ولید جنبلاط رئیس حزب دموکراتیک پیشرو لبنان نیز گفت: حوادث بزرگی در منطقه در راه است.

جهاد ذبیان رئیس جریان صرخة وطن لبنان نیز به ارتش سوریه و متحدانش در محور مقاومت به خاطر سرنگونی جنگنده رژیم صهیونیستی تبریک گفت و آنرا اولین واکنش به تجاوزات و نقض حاکمیت سوریه و هدف قرار دادن مواضع نظامی سوریه به بهانه های واهی دانست.

وی افزود: محور مقاومت با این اقدام پیام بازدارنده به دشمن صهیونیست داد. دشمن باید بداند که سوریه و متحدانش امور غافلگیر کننده زیادی در عرصه میدانی دارند که در زمان و مکان مناسب به آن روی می آورند.

از سوی دیگر منابع لبنانی اعلام کردند: موشکی لحظاتی قبل به نزدیکی شهرک کوکبا در یکی از بوستانهای مجاور حاصبانی در جنوب لبنان اصابت کرده است و نیروهای امنیتی منطقه را به محاصره خود درآورده اند و دودی از موشک در حال برخاستن است.

کد مطلب 4224381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها