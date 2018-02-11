بشره شیری هنرمند و نایب رئیس اتحادیه فرش سرپل ذهاب، در گفتگو با خبرنگار مهر به شرایط اداره میراث فرهنگی در این منطقه زلزله‌زده اشاره و بیان کرد: پیش از این که زلزله بیاید، اداره میراث فرهنگی سرپل ذهاب، یک اتاق بود که حالا دیوارهای آن اتاق ترک خورده و ای کاش جای دیگری را در اختیار مسئولان قرار دهند تا هنرمندان بدانند برای پیگیری مطالبات خود به کجا مراجعه کنند.

نایب رئیس اتحادیه فرش سرپل ذهاب با اشاره به نمایشگاهی که قرار است همزمان با نوروز در این شهر برگزار شود، گفت: قرار است در آستانه نوروز، نمایشگاهی در سرپل ذهاب برگزار شود. هنرمندان این شهر بیشتر در زمینه معرق و منبت‌کاری فعالیت می کنند و امیدواریم تا آن زمان فضایی به ما اختصاص داده شود تا هم بتوانیم در آن کار کنیم هم کارهامان را به نمایش بگذاریم.

شیری عمده مشکل فعالان در زمینه چوب در شهر سرپل ذهاب را تامین مواد اولیه دانست و افزود: معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه به این شهر آمده بود تا در جریان مردم سرپل ذهاب قرار گیرد. عمده مشکل هنرمندان، تامین مواد اولیه است. خود من نمی‌توانم یک میز کار برای خودم تهیه کنم. به همین خاطر اگر خوب است تسهیلاتی چون وام با بهره اندک، در اختیار هنرمندان قرار گیرد تا بتوانند دوباره به زندگی عادی برگردند.

این هنرمند صنایع دستی، پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: ۵۰۰ نفر از زنان بیمه فرش هستند و مستقیم یا غیرمستقیم با اتحادیه سر و کار دارند چرا که فرشبافی که انواع گلیم و گبه را شامل می شود جزو مشاغل خانگی است و هر زن می تواند یک دار به پا کند و به بافت گلیم، گبه و قالی بپردازد.

نایب رئیس اتحادیه فرش سر پل ذهاب پرداخت بیمه را یکی از مشکلات جدی قالیبافان در شهرهای زلزله زده استان کرمانشاه دانسته و افزوده بود: ما موظف بودیم هر سه ماه یک بار پول بیمه خود را به یکی از شعب وابسته به سازمان تامین اجتماعی واریز کنیم اما در شرایط کنونی این امکان برای ما وجود ندارد امیدوارم سازمان تامین اجتماعی، شرایط هنرمندان استان کرمانشاه و شهر سر پل ذهاب را درک کند و به ما فرصتی دهد تا آرامش خود را به دست آوریم و شرایط تا اندازه‌ای به روال عادی برگردد.

رئیس اتحادیه فرش سرپل ذهاب همچنین گفت: در این شهر کارگاه خاص فرشبافی وجود ندارد چرا که این شغل در شمار مشاغل خانگی است و نخ و نقشه و مواد اولیه را در اختیار ما قرار می‌دهند و ما به اتحادیه خبر می دهیم که در حال چله کشی و بافت فلان طرح هستیم. اما ما دلمان می خواهد یک تعاونی شکل بگیرد تا در آن عضو شویم. وام دریافت و مواد اولیه را تهیه کنیم.