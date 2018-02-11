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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

«محرومیت» کار پرسپولیس را سخت کرده/ توقع از تیم برانکو بالاست

«محرومیت» کار پرسپولیس را سخت کرده/ توقع از تیم برانکو بالاست

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه اولین دیدار در هر تورنمنتی سخت است گفت: پرسپولیس برابر نماینده ازبکستان کار سختی دارد چرا که توقع از تیم برانکو بالاست.

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار نخست پرسپولیس در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مقابل نسف قارشی از بکستان گفت: یکی از سخت ترین بازی های هر تیمی اولین دیداری است که باید در کوران رقابت ها انجام دهند.

وی ادامه داد: به نظرم همه از پرسپولیس انتظار دارند تا مقابل نسف قارشی پیروز شود. حق هم دارند. چون توانایی های فنی این تیم در ماههای اخیر بسیار بالا رفته است و باعث امیدواری تمام فوتبالدوستان شده است. اما نباید فراموش کرد که بازی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با بازی های داخلی متفاوت است.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس افزود: ازبک ها شبیه به تیم ملی کشورشان بازی می کنند و احتمالا در این دیدار هم چشم به ضد حمله بسته باشند. پرسپولیس پس از مدتها در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی بازی می کند و امیدوارم هواداران استقبال خوبی از این بازی داشته باشند.

وی درباره احتمال تکرار حضور پرسپولیس در مراحل نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: پرسپولیس فصل گذشته توانست در بین چهار تیم پایانی قرار بگیرد اما باید این نکته را در نظر گرفت که محرومیت پرسپولیس از حضور در نقل و انتقالات می تواند کار این تیم را سخت تر کند. به هر حال امیدوارم پرسپولیس بتواند این بار به رویای هواداران برای قهرمانی در آسیا نزدیک‌تر شود.

کد مطلب 4224549

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