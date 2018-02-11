«محرومیت» کار پرسپولیس را سخت کرده/ توقع از تیم برانکو بالاست

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار نخست پرسپولیس در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مقابل نسف قارشی از بکستان گفت: یکی از سخت ترین بازی های هر تیمی اولین دیداری است که باید در کوران رقابت ها انجام دهند.

وی ادامه داد: به نظرم همه از پرسپولیس انتظار دارند تا مقابل نسف قارشی پیروز شود. حق هم دارند. چون توانایی های فنی این تیم در ماههای اخیر بسیار بالا رفته است و باعث امیدواری تمام فوتبالدوستان شده است. اما نباید فراموش کرد که بازی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با بازی های داخلی متفاوت است.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس افزود: ازبک ها شبیه به تیم ملی کشورشان بازی می کنند و احتمالا در این دیدار هم چشم به ضد حمله بسته باشند. پرسپولیس پس از مدتها در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی بازی می کند و امیدوارم هواداران استقبال خوبی از این بازی داشته باشند.

وی درباره احتمال تکرار حضور پرسپولیس در مراحل نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: پرسپولیس فصل گذشته توانست در بین چهار تیم پایانی قرار بگیرد اما باید این نکته را در نظر گرفت که محرومیت پرسپولیس از حضور در نقل و انتقالات می تواند کار این تیم را سخت تر کند. به هر حال امیدوارم پرسپولیس بتواند این بار به رویای هواداران برای قهرمانی در آسیا نزدیک‌تر شود.