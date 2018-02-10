خانه پدری روحانی اداره بنیاد شهید سرخه شد/ افتتاح با حضور مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد مؤیدی زاده ظهر شنبه در حاشیه افتتاح طرحهای عمرانی و اقتصادی سرخه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به میزبانی خانه پدری حسن روحانی رئیسجمهور ایران اسلامی، تأکید کرد: این مکان بهواسطه ارادت خانواده (فریدون) روحانی به شهیدان و با درخواست آنها به اداره بنیاد شهید تبدیل شد.
وی با بیان اینکه برای تجهیز و راهاندازی بنیاد شهید و امور ایثار گران سرخه نزدیک به ۳۰ میلیون تومان اعتبار تاکنون هزینه شده است، افزود: با پیگیریهای مسئولان این ساختمان برای استقرار موقت در اختیار مجموعه بنیاد شهید و ایثارگران استان قرارگرفته است.
فرماندار سرخه گفت: از ۳۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفتهشده امسال برای بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بالغبر ۱۸ میلیون تومان آن اختصاصیافته و مابقی آن نیز تخصیص خواهد یافت.
مؤیدی زاده تأکید کرد: یکی از مشکلات ادارات سرخه عدم برخورداری از فضای اداری مناسبت است که این مجموعه نیز از این مهم مستثنا نیست و درصدد هستیم تا برنامهریزی و اقدامات لازم این مشکل رفع شود.
سرخه ۱۱۸ شهید دارد
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان نیز در این مراسم بابیان اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران سرخه برای رفاه حال خانوادههای شهدا و ایثارگران و ارائه خدمات مطلوب به این عزیزان مستقرشده چراکه پیش از آن چنین ادارهای در سرخه وجود نداشت، گفت: ۱۱ گلزار شهدا با ۱۱۸شهید گلگونکفن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در این شهرستان وجود دارد همچنین سرخه دارای ۱۵ شهید گمنام و چهار یادمان شهدای گمنام است.
حجتالاسلام علی فریدون بیان کرد: ایران اسلامی همواره مدیون خون شهدا است و برای رفاه حال خانوادههای آنها، اداره کل بنیاد شهید استان سمنان از ظرفیتهای موجود بهره خواهد برد.
با حضور مسئولان همچنین کلنگ بوستان محلی پشت خندق سرخه نیز در راستای مدیریت محله محور استانداری سمنان در محله کریم اهل بیت(ع) به زمین زده شد؛ این بوستان در زمینی به مساحت نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ متر مربع طی چهار ماه ساخته خواهد شد.
نظر شما