۵ طرح عمرانی خدماتی و فرهنگی در قرچک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه و هم زمان با دهمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر، عملیات اجرایی ساخت اولین فرهنگ سرای روستای «قشلاق جیتو» در قرچک با حضور معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور آغاز شد.

فرماندار قرچک در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: فرهنگ سرای روستای «قشلاق جیتو» در مدت کم تر از یک سال ساخته خواهد شد.

مسعود مرسلپور ادامه داد: اعتبار ساخت این پروژه حدود ۱۰ میلیارد ریال است.

ابتکار، ابتدا در این سفر با حضور در منزل شهید «حسین لاله» با خانواده این شهید دیدار کرد.

وی همچنین نمایشگاه توانمندی های شهرستان قرچک شامل شامل صنایع‌ دستی، فرهنگ و هنر، قالی‌بافی، دستاوردهای کشاورزی را نیز افتتاح کرد.

فرماندار قرچک برپایی این نمایشگاه را حرکت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال دانست و به خبرنگار مهر گفت: این اشتغال در حوزه زنان سرپرست خانوار روستایی، صنایع‌ دستی و دستاوردهای کشاورزی برگزار می شود.

مرسلپور با بیان این که تعداد ۴۰ نفر از بانوان خانه‌دار در کارگاه های آموزشی صنایع دستی در روستا آموزش می‌بینند، افزود: این افراد سپس می توانند به کسب درآمد در منازل خود بپردازند.

کلنگ ساخت بوستان روستایی و ساختمان چند منظوره دهیاری و شورای اسلامی روستای «قشلاق جیتو» از دیگر برنامه هایی بود، که با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به زمین زده شد.

ابتکار قرار است، تا لحظاتی دیگر در مراسم جشن انقلاب اسلامی در سالن شهید «اسدی» روستای «قشلاق جیتو» سخنرانی کند.

افتتاح مرکز اورژانس اجتماعی قرچک آخرین برنامه سفر معاون رییس جمهور به شهرستان قرچک خواهد بود.