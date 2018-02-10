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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۴۱

وزیر تعاون:

«وام دادن» هدف طرح اشتغال روستایی نیست

«وام دادن» هدف طرح اشتغال روستایی نیست

چالوس - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هدف اجرای طرح اشتغال روستایی تنها پول ریختن و دادن وام نیست بلکه هدف ایجاد اشتغال واقعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی عصر شنبه در حاشیه افتتاح طرح هتلینگ بیمارستان رازی چالوس با بیان اینکه در اجرای طرح اشتغال روستایی، در زمینه وثایق بسیار ساده گرفتیم و زمین هایی که در سنت منطقه مالک شناخته می شود نیز برای ضمانت پذیرفته می شود، افزود: سه صندوق ضمانت نیز درنظر گرفته شد تا بانکها با آسودگی بیشتری تسهیلات را در اختیار قرار دهند.

وی افزود: در این طرح، هدف دادن وام نیست و ایجاد اشتغال است و با این بحث که هرکه توانایی بیشتری دارد می تواند وام بیشتری بگیرد مخالف هستیم.

وی با بیان اینکه برای اولین بار گروههای کارآفرینی در شهرستان ها مستقر می شود افزود: طرح اشتغال روستایی، طرحی جامع است.

وزیر تعاون، از تخصیص بیش از ۱۶ میلیارد تومان ارتقای هتلینگ بیمارستان در چالوس و قائمشهر خبر داد و گفت: برای بیمارستان چالوس، دستگاه مدرن سی تی اسکن و تصویربرداری مدرن را آوریدم و نیازی نیست مردم به جای دیگر مراجعه کنند.

ربیعی درباره هدف از اجرای طرح ارتقای هتلینگ بیمارستان گفت: این طرح در راستای سیاست های سازمان تامین اجتماعی برای بردن درمان به مناطق مختلف برای کاهش هزینه درمان و سفر اجرا شده است.

وی گفت: در بیمارستان تامین اجتماعی چالوس، با مشارکت فرماندار یک میلیارد تومان دستگاه سی اسکن و تصویر برداری مدرن خریداری شده است.

وزیر تعاون به برنامه های سفرش به مازندران اشاره و اضافه کرد: در جلسه کارگروه اشتغال و شورای اداری، برش اشتغال شهرستان و استان بررسی می شود و درباره اشتغال روستایی برنامه ریزی خواهد شود.

ربیعی ادامه داد:  همچنین در این طرح، برنامه هایی مانند کارورزی و برنامه های سال آینده دنبال می شود و کارگاه هایی که افراد را برای کارورزی مشغول کار می کنند، از شمول قوانین تامین اجتماعی خارجی و این افراد بعد از یکسال از دستمزد و مزایا برخوردار می شوند.

کد مطلب 4224652

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